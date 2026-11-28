Όταν ακόμη και το ίδιο σου το σπίτι παύει να σου προσφέρει το αίσθημα της ασφάλειας, ο φόβος δεν υποχωρεί εύκολα. Αυτό ακριβώς θέλησε να εξηγήσει η Μαρία Αντωνά, φέρνοντας στη μνήμη της ένα περιστατικό από το παρελθόν της.

Το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «MEGA Non Stop», ένα ρεπορτάζ για τις διαρρήξεις στα Γλυκά Νερά στάθηκε η αφορμή για μια προσωπική αποκάλυψη της παρουσιάστριας.

Ακούγοντας τους κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν την ανασφάλεια που βιώνουν, η Μαρία Αντωνά παρενέβη στη συζήτηση, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν είχε εισβάλει στο σπίτι της ένας άνδρας με λοστό, την ώρα που εκείνη βρισκόταν μέσα.

«Δεν μπορείς μετά να ηρεμήσεις»

Η παρουσιάστρια δεν θέλησε να επεκταθεί στις συνθήκες του περιστατικού, αλλά έδωσε έμφαση στη δυσκολία να επιστρέψει κανείς στην καθημερινότητά του έπειτα από μια τέτοια εμπειρία.

«Εγώ σας καταλαβαίνω, γιατί το έχω βιώσει αυτό που λέτε. Το έχω βιώσει να βρίσκομαι μέσα στο σπίτι μου, να μπαίνει άνθρωπος με λοστό μέσα στο σπίτι. Παιδιά, δεν μπορείς μετά να ηρεμήσεις, ούτε μπορείς να μείνεις στον ίδιο χώρο μετά για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φοβάσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.