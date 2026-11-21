Μαρία Αντωνά: Το πείραγμα του Ζήση Μούσιου στον αέρα και η αντίδραση της
Η συζήτηση για το κιτ επιβίωσης 72 ωρών έφτασε στα καλλυντικά, με την παρουσιάστρια να αποκαλύπτει μια συνήθειά της εκτός τηλεόρασης.
Μια χιουμοριστική στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Mega Non Stop», όταν ο Ζήσης Μούσιος πείραξε τη Μαρία Αντωνά για τα καλλυντικά που θα έπαιρνε μαζί της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η παρουσιάστρια δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο, αποκαλύπτοντας μάλιστα κάτι που αφορά την καθημερινότητά της μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες.
Αφορμή για τον διάλογο στάθηκε η συζήτηση σχετικά με το κιτ επιβίωσης 72 ωρών και τα αντικείμενα που θα επέλεγε ο καθένας να συμπεριλάβει σε αυτό.
Το πείραγμα για τα καλλυντικά και η απάντηση της Μαρίας Αντωνά
Αρχικά, ο Ζήσης Μούσιος απευθύνθηκε στον Βασίλη Τσεκούρα, ρωτώντας τον τι θα έβαζε στο προσωπικό του κιτ επιβίωσης.
«Τι θα βάλεις μέσα στο κιτ το δικό σου, το προσωπικό;», τον ρώτησε, με εκείνον να απαντά: «Πιστεύεις θα κάτσω να φτιάξω;».
«Πουκάμισο θα πάρεις σίγουρα. Σακάκι θα πάρεις στην καβάτζα», συνέχισε ο Ζήσης Μούσιος, προκαλώντας την απάντηση του Βασίλη Τσεκούρα: «Το σακάκι θα είναι απ’ έξω».
Η κουβέντα πέρασε στη συνέχεια στα τρόφιμα, με τον Βασίλη Τσεκούρα να αναφέρει ότι θα επέλεγε κονσέρβες, ενώ η Μαρία Αντωνά σχολίασε με χιούμορ την αναφορά στα ντολμαδάκια.
Όταν, όμως, ο Ζήσης Μούσιος στράφηκε προς το μέρος της, το πείραγμα αφορούσε το μακιγιάζ της.
«Εσύ από καλλυντικά. Θες άλλο ένα κιτ επιβίωσης από δίπλα εσύ, ε;», τη ρώτησε.
«Μπα, όχι», απάντησε η Μαρία Αντωνά.
«Δεν σε νοιάζει;», επέμεινε ο παρουσιαστής, με την ίδια να ξεκαθαρίζει:
«Στην προσωπική μου ζωή δεν βάφομαι σχεδόν ποτέ».
Με αυτή την απάντηση, η Μαρία Αντωνά εξήγησε ότι, παρά την περιποιημένη εικόνα της στις τηλεοπτικές εμφανίσεις της, στην προσωπική της καθημερινότητα προτιμά να αποφεύγει το μακιγιάζ.