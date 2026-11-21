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Μια χιουμοριστική στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Mega Non Stop», όταν ο Ζήσης Μούσιος πείραξε τη Μαρία Αντωνά για τα καλλυντικά που θα έπαιρνε μαζί της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η παρουσιάστρια δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο, αποκαλύπτοντας μάλιστα κάτι που αφορά την καθημερινότητά της μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Αφορμή για τον διάλογο στάθηκε η συζήτηση σχετικά με το κιτ επιβίωσης 72 ωρών και τα αντικείμενα που θα επέλεγε ο καθένας να συμπεριλάβει σε αυτό.

Το πείραγμα για τα καλλυντικά και η απάντηση της Μαρίας Αντωνά

Αρχικά, ο Ζήσης Μούσιος απευθύνθηκε στον Βασίλη Τσεκούρα, ρωτώντας τον τι θα έβαζε στο προσωπικό του κιτ επιβίωσης.

«Τι θα βάλεις μέσα στο κιτ το δικό σου, το προσωπικό;», τον ρώτησε, με εκείνον να απαντά: «Πιστεύεις θα κάτσω να φτιάξω;».

«Πουκάμισο θα πάρεις σίγουρα. Σακάκι θα πάρεις στην καβάτζα», συνέχισε ο Ζήσης Μούσιος, προκαλώντας την απάντηση του Βασίλη Τσεκούρα: «Το σακάκι θα είναι απ’ έξω».

Η κουβέντα πέρασε στη συνέχεια στα τρόφιμα, με τον Βασίλη Τσεκούρα να αναφέρει ότι θα επέλεγε κονσέρβες, ενώ η Μαρία Αντωνά σχολίασε με χιούμορ την αναφορά στα ντολμαδάκια.

Όταν, όμως, ο Ζήσης Μούσιος στράφηκε προς το μέρος της, το πείραγμα αφορούσε το μακιγιάζ της.

«Εσύ από καλλυντικά. Θες άλλο ένα κιτ επιβίωσης από δίπλα εσύ, ε;», τη ρώτησε.

«Μπα, όχι», απάντησε η Μαρία Αντωνά.

«Δεν σε νοιάζει;», επέμεινε ο παρουσιαστής, με την ίδια να ξεκαθαρίζει:

«Στην προσωπική μου ζωή δεν βάφομαι σχεδόν ποτέ».

Με αυτή την απάντηση, η Μαρία Αντωνά εξήγησε ότι, παρά την περιποιημένη εικόνα της στις τηλεοπτικές εμφανίσεις της, στην προσωπική της καθημερινότητα προτιμά να αποφεύγει το μακιγιάζ.