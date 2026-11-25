Στη σχέση της με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τα ερωτήματα που εξακολουθεί να δέχεται για την απομάκρυνσή τους, αναφέρθηκε η Μαρία Μπακοδήμου, το απόγευμα της Τετάρτης 25/11 , μέσα από την εκπομπή «Στούντιο 4».

Η παρουσιάστρια κλήθηκε να σχολιάσει τη ρήξη με τον πρώην τηλεοπτικό της συνεργάτη και επί χρόνια φίλο της, με τον οποίο είχαν συνθέσει για χρόνια ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα της ελληνικής τηλεόρασης. Η ίδια ξεκαθάρισε πως η απόφαση να μη μιλήσουν δημόσια για τους λόγους που τους οδήγησαν σε διαφορετικούς δρόμους είναι κοινή, τονίζοντας ουσιαστικά πως πρόκειται για μια επιλογή που οφείλουν όλοι να σεβαστούν.

«Άλλη ματιά έχω και κάθε μέρα θέλω να έχω άλλη ματιά, να κοιτάω τα πράγματα από την αρχή. Είναι κάτι που με ρωτάνε πάντα και εκείνον και επειδή κανείς δεν απαντάει, είναι ένα κομμάτι που είναι πληγή, δεν είναι «γεια σας» και «αντίο».Το ότι δεν απαντάμε και ότι θα συνεχίσουμε να μην απαντάμε είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστούν όλοι», ανέφερε η Μαρία Μπακοδήμου.

Στη συνέχεια η παρουσίαστρια τόνισε πως δεν πρόκεται να αποκαλυφθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην απομάκρυνση τους λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι θα βγει ένας δράκος, κάποιου θα του ξεφύγει και θα πει κάτι που θα μας δώσει ένα στοιχείο γιατί αυτό το αγαπημένο δίδυμο δεν είναι πια δίδυμο. Δεν θα δοθεί αυτό το στοιχείο, οπότε είναι καλύτερο να πάψουμε να το συζητάμε γιατί δεν είναι κάτι ευχάριστο»., είπε η παρουσιάστρια κλείνοντας.