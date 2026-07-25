Μια προσωπική εξομολόγηση για την υγεία της έκανε η Μαρία Ηλιάκη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι εμφάνισε διαταραχή στη γλυκόζη, περιγράφοντας τα συμπτώματα που την ταλαιπωρούσαν για περισσότερο από έναν χρόνο και την οδήγησαν τελικά να ζητήσει τη βοήθεια ειδικών.

«Με το που έτρωγα, με έπιανε υπνηλία»

Η Μαρία Ηλιάκη εξήγησε πως στην αρχή δεν γνώριζε τι συνέβαινε, ωστόσο είχε παρατηρήσει ότι ο οργανισμός της έστελνε διαρκώς σημάδια.

«Οι τιμές του σακχάρου ανεβοκατέβαιναν και αυτό μου το είπαν μετά οι ειδικοί. Εγώ απλά εντόπισα κάποια συμπτώματα. Είχα πολύ έντονη την τάση για γλυκό, να τσιμπολογάω διάφορα… Κι επίσης, αυτό που μου χάλαγε την καθημερινότητα ήταν ότι με το που έτρωγα, με έπιανε υπνηλία, πολύ έντονη υπνηλία. Ήθελα να γείρω και πολλές φορές κοιμόμουν κιόλας», ανέφερε.

«Αυτό μου συνέβαινε για πάνω από έναν χρόνο»

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι τα συμπτώματα είχαν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητάς της, χωρίς αρχικά να συνειδητοποιεί ότι θα μπορούσαν να συνδέονται με κάποιο πρόβλημα υγείας.

«Όταν πήγαινα για φαγητό σε σπίτι ήταν η καλύτερή μου γιατί μπορούσα να ξαπλώσω. Αυτό μου συνέβαινε για πάνω από έναν χρόνο. Οι φίλοι μου το έβρισκαν πολύ αστείο, μου έλεγαν "α, τώρα θα πας για ύπνο". Πήγαινα εγώ και κοιμόμουν. Σκεφτόμουν ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η επίμονη υπνηλία μετά τα γεύματα και η έντονη επιθυμία για γλυκό ήταν τα σημάδια που τελικά την έκαναν να απευθυνθεί σε ειδικούς, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι τιμές της γλυκόζης παρουσίαζαν μεγάλες διακυμάνσεις.

Η σημασία της έγκαιρης διερεύνησης

Μέσα από την προσωπική της εμπειρία, η Μαρία Ηλιάκη ανέδειξε τη σημασία τού να μην αγνοούμε επίμονα συμπτώματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Όπως περιέγραψε, χρειάστηκε περισσότερο από ένας χρόνος μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι η έντονη υπνηλία μετά το φαγητό δεν ήταν κάτι φυσιολογικό, γεγονός που την οδήγησε να αναζητήσει ιατρική συμβουλή και να καταλάβει τι πραγματικά συνέβαινε με τον οργανισμό της.