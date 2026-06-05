Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: «Ήταν σαν αδελφή μου... προσπαθώ να το διαχειριστώ όλο αυτό»

Την Μαρία Καλάβρια συνάντησαν οι κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών με αφορμή τα εγκαίνια του καταστήματός της και η ίδια μίλησε για την αδελφική της φίλη Γωγώ Μαστροκώστα.

«Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι πολύ φρέσκο για μένα. Και είναι πολύ στενάχωρο, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Η Γωγώ ήταν σαν αδελφή μου. Την αγαπούσα και την αγαπώ πάρα πολύ. Μου στοίχισε όλο αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να το διαχειριστώ, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά.

Τα πάντα θυμάμαι. Η Γωγώ ήταν πάντα πάρα πολύ δυναμική, χαρούμενη, ευχάριστη, ανοιχτός άνθρωπος, αισιόδοξη. Ακόμα και με τις δυσκολίες που πέρασε το τελευταίο διάστημα, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη»