Δώδεκα φιάλες αίμα, ένα δεύτερο χειρουργείο και μια σκέψη που κυριαρχούσε στο μυαλό της, να κρατηθεί στη ζωή για το παιδί της. Η ημέρα που η Μαρία Καρλάκη περίμενε με λαχτάρα παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Από Θαύμα» του OPEN, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της γέννας, αλλά και τις δύσκολες συνθήκες της εγκυμοσύνης της.

«Δεν πέρασα καθόλου καλή εγκυμοσύνη μαζί του, πέρασα πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη στο πλευρό του, με φωνές, με την οικογένειά του να συμπεριφέρεται όσο πιο απάνθρωπα», ανέφερε για τον βιολογικό πατέρα του παιδιού της.

«Εσύ και εγώ, οι δύο μας, για μία ζωή»

Ήταν 11 Νοεμβρίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Μηνά και μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της, όταν αισθάνθηκε τους πρώτους πόνους της γέννας. Στο νοσοκομείο είχε στο πλευρό της τη δασκάλα της στο Ρέικι.

«Έχασα πάρα πολύ αίμα, μου έβαλαν 12 φιάλες αίμα, έζησα για 2 δευτερόλεπτα. Συναντήθηκα με τον θάνατο. Γέννησα, τον πήρα στην αγκαλιά μου, είχα καταλάβει ότι θα είμαι μόνη μου και του είπα “εσύ και εγώ, οι δύο μας, για μία ζωή”».

Όταν ο γιατρός την ενημέρωσε ότι έπρεπε να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο, η απάντησή της ήταν: «Κάνε ό,τι είναι, πρέπει να ζήσω γιατί το παιδί μου δεν θα είναι μόνο του, δεν έχω άλλον στον κόσμο».

Η τραγουδίστρια νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες στη ΜΕΘ και αποδίδει την επιβίωσή της σε θαύμα του Αγίου Μηνά.

«Ήθελα να πάω να πάρω αγκαλιά το παιδί μου. Έζησα ξεκάθαρα από θαύμα του Αγίου Μηνά. Βγήκα, πήγα στο σπίτι μας και από τότε ξεκίνησε η πιο ωραία ζωή που μπορούσα να φανταστώ ποτέ».

Το τάμα στον Άγιο Ραφαήλ και η αποχώρηση του πατέρα

Η Μαρία Καρλάκη γνώρισε τον βιολογικό πατέρα του γιου της στο μνημόσυνο του παππού της και μέσα σε δύο μήνες έμεινε έγκυος. Η επιθυμία της να γίνει μητέρα υπήρχε εδώ και χρόνια, καθώς σε προηγούμενη σχέση της, έναν αρραβώνα που διήρκεσε έξι χρόνια, είχε προσπαθήσει χωρίς επιτυχία να αποκτήσει παιδί.

Θυμήθηκε, μάλιστα, πως πριν ακόμη δει το αποτέλεσμα του τεστ εγκυμοσύνης, γονάτισε και προσευχήθηκε στον Άγιο Ραφαήλ, υποσχόμενη να δώσει στο παιδί της το όνομά του και να το βαφτίσει στην εκκλησία του.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε, μετά τη γέννα ο πατέρας του παιδιού αποχώρησε, αφήνοντάς την χωρίς βοήθεια. Ακόμη και το πώς να κάνει μπάνιο το μωρό της το έμαθε από τη μαία με τη βοήθεια μιας κούκλας.

«Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού μου ήρθε για τις κάμερες ξεκάθαρα στη γέννα και έφυγε. Δεν τον έχω καν στο μυαλό μου, δεν υπάρχει για εμάς. Με άφησε μια γυναίκα μόνη στο σπίτι με ένα νεογέννητο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας: «Ο άνθρωπος αυτός για εμένα δεν υπάρχει. Δεν νιώθω τίποτα».