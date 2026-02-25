Μαρία Καρυστιανού: Πριν το καλοκαίρι το νέο κόμμα – «Μας ζορίζει η ονομασία»

Στην τελική ευθεία για την επίσημη συγκρότηση ενός νέου πολιτικού φορέα βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων στα Τέμπη έθεσε ως χρονικό ορόσημο για τις επίσημες ανακοινώσεις την περίοδο πριν από το καλοκαίρι, παραδεχόμενη ωστόσο ότι η διαδικασία επιλογής του ονόματος του κόμματος αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σημείο τριβής μεταξύ των συνεργατών της. «Η ονομασία μας ζορίζει. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο νέος φορέας θα στελεχώνεται από ανθρώπους με βαριά βιογραφικά και επαγγελματική εμπειρία, αλλά χωρίς προϋπηρεσία στην ενεργό πολιτική.

Πολιτικά «τζάκια» και κόκκινες γραμμές

Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, σημειώνοντας ότι η προέλευση από «πολιτικά τζάκια» δεν αποτελεί εχέγγυο χρηστής διοίκησης. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι είναι υγιές για τη δημοκρατία να αναδεικνύονται πρόσωπα μέσα από την ίδια την κοινωνία. Αποκάλυψε μάλιστα ότι της έχουν γίνει κρούσεις για συνεργασία τόσο από τη Δεξιά όσο και από την Αριστερά, με προτάσεις που περιλάμβαναν ακόμα και τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. «Απέρριψα κατευθείαν την πρόταση. Μετά έγιναν πιο επιθετικοί: ή είσαι μαζί μας ή είσαι αντίπαλος», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν εν ενεργεία πολιτικό.

Το «καρφί» για τους πολιτικούς αρχηγούς και η πρόκληση στον Γεωργιάδη

Στο στόχαστρο της Μαρία Καρυστιανού βρέθηκαν κορυφαία στελέχη της πολιτικής σκηνής. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο κάλεσε σε δημόσιο ντιμπέιτ, κατηγορώντας τον ότι συμπεριφέρεται απαξιωτικά στους πολίτες και ότι «τον τρομάζει η καθαρότητα του σκοπού μας». Παράλληλα, εξέφρασε την απορία της για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως καταλληλότερο πρωθυπουργό εν μέσω σκανδάλων, ενώ χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν ηγέτη που «εξέφραζε την Αριστερά αλλά εφάρμοσε πολιτικές της Δεξιάς».

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε τη δυσφορία της για τη στάση του στο θέμα των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι δεν πίεσε όσο θα έπρεπε για να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Όσον αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, περιορίστηκε να αναφέρει ότι η επαφή τους παραμένει αυστηρά στο πλαίσιο των δικαστικών αιθουσών.

Η ακρίβεια και το προσωπικό βίωμα

Αναφερόμενη στην οικονομική κατάσταση της χώρας, η Μαρία Καρυστιανού κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ζει σε άλλη χώρα» και ότι αντιμετωπίζει την πραγματικότητα ως «ζάχαρη». Μοιράστηκε μάλιστα μια προσωπική ιστορία από το παρελθόν, όταν με μόλις 20 ευρώ έπρεπε να καλύψει τις ανάγκες του σούπερ μάρκετ, ταυτιζόμενη με τους γονείς που σήμερα αδυνατούν να βγάλουν τον μήνα. «Μας πήραν το όραμα και την ελπίδα», τόνισε, ασκώντας κριτική και στον πρωθυπουργό για την προτροπή του προς τους νέους να αναζητήσουν μέλλον στο εξωτερικό.

Η Μαρία Καρυστιανού κατέληξε λέγοντας πως το νέο κίνημα δεν είναι απλώς μια φωνή διαμαρτυρίας, αλλά ένας πολιτικός φορέας που στοχεύει στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου, της ηθικής και των αξιών που, όπως υποστήριξε, λείπουν από τη σημερινή διακυβέρνηση.