Μαρία Καρυστιανού: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος - Πρόσωπο «έκπληξη» στην παρουσίαση

Ύστερα από μήνες ζυμώσεων και συζητήσεων, η Μαρία Καρυστιανού προχωρά τελικά σήμερα Πέμπτη (21/5) στην ίδρυση κόμματος με σκοπό να κατέβει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ειδικότερα, τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να παρουσιαστούν το όνομα, το σύμβολο και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, με μεγάλες οθόνες να στήνονται και έξω από το θέατρο για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν λόγω περιορισμένου χώρου.

Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν.

Με Αυγερινό και πρόσωπο-έκπληξη η παρουσίαση

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στην επικοινωνιακή προετοιμασία και παρουσίαση της βραδιάς θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός καθώς κι ένα πρόσωπο έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τον κόσμο να παρευρεθεί στον κινηματογράφο για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού και συνέχισε: «Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, στις 18:30 στον κινηματογράφο “Ολύμπιον” στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».