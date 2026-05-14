Μαρία Καρυστιανού: Στις 21 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος - Το βίντεο με το περιστέρι

Ο νέος πολιτικός φορέας της Μαρίας Καρυστιανού είναι γεγονός και η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει στην Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, όπως αποκάλυψε η ίδια.

Με ένα σύντομο βίντεο στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε ότι την Πέμπτη 21 Μαΐου θα γίνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Στο βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται μπροστά από τον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης να αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι που κρατά στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς.