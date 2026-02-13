Μαρία Κίτσου: «Δεν θα άφηνα έναν έρωτα για να πέσω με τα μούτρα στη δουλειά και στην καριέρα»

Η Μαρία Κίτσου ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» και παραδέχτηκε πως αν και γενικά στη ζωή της είναι ένας άνθρωπος εργασιομανής, δεν θα άφηνε έναν έρωτα για να πέσει με τα μούτρα στη δουλειά! «Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη δουλειά και σε έναν έρωτα, δεν θα διάλεγα! Θα διάλεγα να τα συγκεράσω, κάπως να πάνε μαζί.

Ο γάμος του Λάμπρου με τη Λενιώ στις «Άγριες μέλισσες». Η Μαρία Κίτσου φόρεσε -έστω και τηλεοπτικά- ένα νυφικό!

Είμαι εργασιομανής, αλλά δεν θα άφηνα έναν έρωτα για να πέσω με τα μούτρα στη δουλειά και στην καριέρα. Θα ήθελα να τα συνδυάσω και τα δύο. Γίνεται να τα κάνεις και τα δύο, αλλά είναι δύσκολο, ειδικά όταν δεν έχεις χρόνο. Όταν έχεις γύρισμα 12 ώρες, μετά έχεις έξι ώρες πρόβα, γυρνάς αργά σπίτι να κάνεις επανάληψη τα λόγια σου, πότε βλέπεις τον σύντροφό σου;»

«Δεν ξέρω καν αν πιστεύω στον έρωτα»

«Περνάω μία φάση που τα τελευταία χρόνια που είμαι νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει! Πάντα θεωρούσα ότι ο έρωτας είναι το παν και ότι φέρνει την ολοκλήρωση και διώχνει την κατάθλιψη. Συνέβαινε μέχρι σε ένα σημείο, αλλά μετά κάτι δεν πήγαινε καλά γιατί ήταν σαθρές οι βάσεις.

Πρέπει πρώτα να αποκτήσεις έναν έρωτα με τον εαυτό σου και μετά να αποκτήσεις έναν σύντροφο. Οπότε είμαι μόνη μου και είναι η πρώτη φορά που το απολαμβάνω τόσο πολύ. Παλιά έλεγα αχ να έρθει ένας έρωτας, τώρα δεν ξέρω καν αν πιστεύω στον έρωτα».