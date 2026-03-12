Μαρία Κίτσου: Κάποια στιγμή έγραψαν «Η μάχη της Κίτσου με τη λευχαιμία», εκεί ήθελε μηνυσάρα

Η Μαρία Κίτσου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» για την προσωπική της ζωή, τα κακόβουλα σχόλια που κατά καιρούς διαβάζει για εκείνη, αλλά και για τους εμμονικούς θαυμαστές! «Κατά καιρούς έχουν γραφτεί πολλά ανακριβή πράγματα για μένα! Ακούστηκε ότι παντρευόμουν. Αυτό με είχε σοκάρει περισσότερο, το ότι έβλεπα τα εξώφυλλα στα περίπτερα. Εκτός από σοκαριστικό, μου δημιούργησε και πρόβλημα με μια σχέση η οποία είχε λήξει και καιρό και έλεγαν ότι παντρευόμαστε… Ήταν πολύ άσχημο όλο αυτό».

«Έγραφαν τερατώδη πράγματα»

Στην αρχή δεν είχα έναν άνθρωπο, μετά ναι, μετά όχι, αλλά συνέχιζαν να γράφουν πράγματα ανυπόστατα. Δεν ένιωσα την ανάγκη να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Και ειδικά στις παλιοφυλλάδες που έκαναν εξώφυλλα. Δηλαδή κάποια στιγμή έγραψαν: Η μάχη της Κίτσου με τη λευχαιμία! Εκεί ήθελε μηνυσάρα σίγουρα και μέσα το κείμενο έλεγε ότι δεν έχω ξεπεράσει τον θάνατο του πατέρα μου που πέθανε από λευχαιμία! Το έκαναν για τα κλικ. Ή ότι έχω μείνει έγκυος ή ότι απέβαλα. Ένα σωρό τερατώδη πράγματα».

«Έχει τύχει να με περιμένουν έξω από το σπίτι μου»

«Έχω βιώσει εμμονικές συμπεριφορές από θαυμαστές. Να λαμβάνω μηνύματα που έλεγαν: απάντησέ μου, πότε θα σε δω, τι έχει γίνει, πότε θα μιλήσουμε. Αυτό γινόταν συνέχεια, έρχονταν κατεβατά. Κι άλλες περιπτώσεις, όπως μου έχει τύχει να με περιμένουν έξω από το σπίτι μου! Αυτό ήταν λίγο κάπως… Και να μου λέει: κυρία Κίτσου μένετε εδώ κοντά; Και να τη βλέπω να έχει βγει πίσω από την κολόνα! Το αφήνω, δεν είναι για να τα ζορίζεις αυτά, λες ευχαριστώ πολύ, α τι σύμπτωση».