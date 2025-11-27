Μαρία Κίτσου: «Μπορούσε κι αυτός να έχει παραπάνω κιλά, αλλά θα γράψει… πώς έγινε έτσι η Κίτσου»

Η Μαρία Κίτσου ήταν καλεσμένη στο “Στούντιο 4” και αναφέρθηκε στα σχόλια που έχει διαβάσει για εκείνη στα social media που την προσέβαλαν, ποτέ όμως δεν κατάφεραν να την πληγώσουν. «Νομίζω ότι οι γυναίκες με αγαπούν λίγο παραπάνω, απ’ ότι βλέπω και από τους ακόλουθους στο Instagram. Ίσως ταυτίζονται με τους ρόλους που έχω κάνει, μπορεί να τους ενέπνευσε η Λενιώ, θα ήθελαν ίσως να είναι η Λενιώ. Ή στο “Να με λες μαμά”, ο ρόλος μου τις συγκίνησε πάρα πολύ. Ήρθαν πολύ κοντά μου.

Όταν όμως έρχεται το κακό σχόλιο, το αντιμετωπίζω κοινωνιολογικά. Γιατί έχει την ανάγκη αυτός ο άνθρωπος να πει ένα πικρόχολο σχόλιο; Είναι δικό του όλο, προβολή του ίδιου, των προβλημάτων του. Ήταν σαν να με πρόσβαλε. Το πήρα σαν προσβολή, αλλά δεν στεναχωρέθηκα. Πάντα όμως είχα στον νου μου ότι ξέρω γιατί, ξέρω πώς, ξέρω γιατί τα λένε. Ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που μπορεί να περνάει τα ίδια προβλήματα, αλλά να τα κάνει προβολή στον άλλον. Δηλαδή, μπορούσε κι αυτός να έχει παραπάνω κιλά, αλλά θα γράψει “πώς έγινε έτσι η Κίτσου”, ας πούμε».



«Οι ηθοποιοί δεν είναι πολίτες Β’ κατηγορίας»

«Ήμουνα το γελαστό παιδί, έτσι με λέγανε. Αλλά πάντα θυμάμαι να έχω ένα καθήκον, να είμαι πρώτη σε όλα. Το να είμαι η καλύτερη μαθήτρια είχε τεράστια σημασία στην οικογένειά μου. Ο πατέρας μου κρέμαγε τους ελέγχους μου στον τοίχο. Υπήρχε πειθαρχία, υπήρχε και φόβος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έζησαν σκληρές εποχές και ήθελαν τα παιδιά τους να προοδεύσουν.

Τον έχασα στα 27 μου, στην πρεμιέρα της πρώτης μου παράστασης. Με καταρράκωσε. Ήταν μεγάλο σοκ. Έφυγε μέσα σε ενάμιση μήνα από λευχαιμία. Πήγα στην παράσταση, όχι επειδή πρέπει ο ηθοποιός να πεθαίνει στο σανίδι οτιδήποτε και να του συμβαίνει. Διαφωνώ κάθετα με αυτά. Δεν είναι πολίτες Β’ κατηγορίας οι ηθοποιοί. Βάζω τον άνθρωπο πάνω απ’ όλα, αλλά το έκανα γιατί θα μου έκανε εμένα καλό. Τον πρώτο χρόνο ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αργότερα όμως ένιωσα πολύ δυνατή, σαν να μου έδωσε τη δύναμή του. Ένιωθα ότι μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα. Κρατάς τα καλά, τα κακά πάνε στον ψυχοθεραπευτή. Ο πόνος μειώνεται, μαθαίνεις να τον διαχειρίζεσαι».