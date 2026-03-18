Μαρία Κωνσταντάκη: «Όταν η σκυλίτσα μου ήταν άρρωστη, ούρησα σε πάνα για να της δείξω να το κάνει εκεί»

Η Μαρία Κωνσταντάκη ήταν καλεσμένη στο «Happy day» και παραδέχτηκε πως έχει υπάρξει τοξική σε σχέση που είχε, ενώ ξέρει πως δεν μπορεί να μείνει με έναν άνθρωπο για πολλά χρόνια γιατί δεν αισθάνεται καλά μέσα σε όλο αυτό. «Δεν είχα πολλές μακροχρόνιες σχέσεις στη ζωή μου. Η μεγαλύτερη σχέση διήρκησε 2,5 χρόνια. Δεν είναι πολύ. Κάπως ζοριζόμουν, κάπως ζοριζόταν και ο άλλος. Κάπως δεν το βρήκαμε. Έτσι κι αλλιώς ήθελα τον χώρο μου και τον χρόνο μου. Χρειάζομαι τις ανάσες μου. Δεν μπορώ αυτό το συνεχόμενο».

«Θα ήμουν πολύ παραβιαστική μητέρα»

«Μου ’χει τύχει να είμαι σε σχέση που γούσταρα πολύ και να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τελικά δεν μπορούσα να λειτουργήσω σε αυτό το πράγμα. Χάνω τον εαυτό μου και δεν αισθάνομαι καλά τελικά. Δεδομένου κιόλας ότι δεν έχει υπάρξει ένα παιδί στη ζωή μου, οπότε να χρειάζεται να μοιραστώ μια καθημερινότητα με έναν άλλον άνθρωπο και για πρακτικούς λόγους και για συναισθηματικούς λόγους δεν βρίσκω κανέναν λόγο.

Και ο σκύλος δικός μου είναι. Είναι τελείως σαν το παιδί μου και ταυτόχρονα όμως βλέποντας τη, βλέπω πόσο σοφή ήταν η απόφαση να μην κάνω παιδί. Θα είχα… ταβανιάσει από το άγχος. Νομίζω ότι θα ήμουν πολύ παραβιαστική μητέρα.

Γενικά νομίζω για το σκυλί μου μπορώ να κάνω ακραία πράγματα. Κάποια στιγμή είχε χτυπήσει πολύ το πόδι της και δεν ήθελε να σηκωθεί για να πάει τουαλέτα. Προσπαθούσα να της δείξω ότι δεν πειράζει ας πούμε, μπορείς και να λερώσεις! Είχα πάρει μια πάνα λοιπόν για σκύλους. Προσπαθούσα να της δείξω τον τρόπο ότι δεν έγινε και τίποτα. Ούρησα στην πάνα! Κι αυτή με κοίταγε με ύφος: θέλω να πάω σε ένα άλλο σπίτι, δεν αντέχω σε αυτή τη βρώμα!

«Κι εγώ έχω υπάρξει τοξική σε σχέση»

«Με την ψυχοθεραπεία έμαθα να βλέπω το δικό μου μερίδιο ευθύνης στα πράγματα. Ό,τι προβληματικό κι αν έχεις φέρει στη ζωή σου, το έχεις επιλέξει. Εμείς τα προκαλούμε. Και ταυτόχρονα συγχωρώ και τον εαυτό μου για τις επιλογές μου.

Σε κάποια κομμάτια έχω αυτοπεποίθηση σε κάποια όχι. Σε κάποια σχέση ίσως κάποιος να έχει προσπαθήσει να μου τη μειώσει. Σίγουρα θα έχει υπάρξει αυτό και σίγουρα θα το έχω κάνει κι εγώ, αυτά πάνε παρεούλα, αγάπη μου. Κι εγώ έχω υπάρξει τοξική σε σχέση. Δηλαδή δεν είναι ότι μόνο οι υπόλοιποι έχουν υπάρξει. Συνήθως, όπου σε παίρνει τα κάνεις».