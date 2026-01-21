Μαρία Κωνσταντάρου: Η σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και η… απαξίωσή της στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ

H Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε στην εκπομπή “Buongiorno” για την κακή σχέση που είχε με τον πατέρα της, τη φιλία με την Αλίκη που δεν προχώρησε γιατί η εθνική μας σταρ δεν είχε… χρόνο! «Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός, έλειπε, τον γνώρισα στα έξι μου χρόνια. Όταν λοιπόν εγκαταστάθηκε στο σπίτι άρχισε να μου κάνει τον Γκιουλέκα, πράγμα που εγώ δεν είχα συνηθίσει.

Δεν μου άρεσε αυτό. Δεν τα είχα καλά μαζί του. Δεν τον αγάπησα ποτέ! Είπε ότι όταν εάν γίνω ηθοποιός θα με σφάξει. Επειδή λοιπόν δεν είχε πρόθεση να με σφάξει, έκανε ότι δεν έμαθε ποτέ τίποτα, ότι τάχα μου δεν ξέρει».

«Στην Επίδαυρο έχει παίξει και η… κουτσή Μαρία»

«Δεν έπαιξα ρόλο που δεν αγάπησα. Όταν παίξαμε το “Αχ αυτή η γυναίκα μου”, ίσως βλέποντάς με να παίζω τόσο ωραία την κωμωδία, δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι θα μπορούσα να παίξω στην Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο και στο Ηρώδειο έχει παίξει και η κουτσή Μαρία. Εγώ δεν έχω παίξει!

Μόνο από τη σειρά “Σοφία Ορθή” έβγαλα χρήματα. Αγόρασα ομόλογα του Δημοσίου και τα έχασα όλα μου τα λεφτά. Τώρα περνάω πολύ δύσκολα. Έχω πουλήσει πίνακες, χρυσαφικά, αντικείμενα, αντίκες, ό,τι μπορούσε να πουληθεί, πουλήθηκε».

«Η Αλίκη δεν ήταν η Μπάρμπι που παρίστανε»

«Με την Αλίκη τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα μια φορά η Αλίκη μου είπε: “γιατί δεν είμαστε εμείς φίλες;” και της απάντησα: “Αλίκη μου γιατί δεν έχεις χρόνο”! Η φιλία χτίζεται. Μπορούσε να μου εκμυστηρευτεί στο καμαρίνι κάποια στιγμή κάτι προσωπικό της, αλλά δεν κάναμε παρέα ποτέ.

Η Αλίκη δεν ήταν η Μπάρμπι που παρίστανε. Την Μπάρμπι ήθελαν, γι’ αυτό τους την έδινε. Η Αλίκη ήταν για πολύ σπουδαιότερα πράγματα. Τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ ασ’ τον, να μην το συζητάμε, δεν θέλω! Δεν θέλω να συζητήσω το όνομά του καθόλου».