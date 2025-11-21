Μαρία Μανουσάκη: «Μιλάω με τον Μανούσο, μπορεί να μην είναι δίπλα μου, αλλά μιλάμε»

Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης Μανούσος Μανουσάκης. Η εκπομπή “Buongiorno” επικοινώνησε με τη σύζυγό του και μίλησαν για το πώς είναι η ζωή όλο αυτό το χρονικό διάστημα. «Σαν σήμερα ο Μανούσος κοιμήθηκε. Δεν έφυγε από τη ζωή, κοιμήθηκε. Όπως λέει ο φίλος μου ο Πέτρος Ξεκούκης, “αυτός που δεν ξεχνιέται, κοιμάται”. Εγώ περιμένω ακόμα να ξυπνήσει.

«Μαλώνουμε κιόλας»

Είναι από τα πράγματα που δεν μπορεί παρά να κάνεις το επόμενο βήμα. Ξυπνάω το πρωί και φεύγω κατευθείαν για τη δουλειά και το βράδυ δουλεύω μέχρι αργά. Πώς το βιώνω; Πολλές φορές μιλάμε, δεν είναι δίπλα μου, αλλά μες στη μέρα θα πω, “αχ, για να τον ρωτήσω, συμφωνεί με αυτό”. Πολλές φορές μιλάω και απαντάω κιόλας, έτσι. Κι άμα δεν μου αρέσει το ότι μου έχει απαντήσει, μαλώνουμε κιόλας.

«Είμαι μισή εγώ, μισή αυτός»

Είμαι πολύ τυχερή γιατί μου έχουν σταθεί δίπλα μου πάρα πολλοί φίλοι. Με καλούν σπίτι τους τα Σαββατοκύριακα. Έχω τα δύο εγγονάκια μου που δεν σε αφήνουν να ασχοληθείς με τίποτα άλλο όταν είσαι μαζί τους. Από αυτή την άποψη είμαι πολύ τυχερή.

Όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάνω από μισό αιώνα, δεν κρατάς κάτι, είναι το άλλο μισό σου. Είμαι μισή εγώ, μισή αυτός. Δεν γίνεται αλλιώς. Τα κάναμε όλα μαζί με τον Μανούσο. Τα χωρίζαμε, δηλαδή εγώ ήμουν δηλαδή στην παραγωγή κι αυτός στο καλλιτεχνικό. Αλλά τα κάναμε όλα μαζί».