Δυόμισι μήνες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η οικογένειά του βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμη δύσκολη διαδικασία, τη συγκέντρωση των προσωπικών αντικειμένων του από το σπίτι του. Την ίδια στιγμή, καλείται να απαντήσει στα σχόλια που προκάλεσε η τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος στον τάφο του τραγουδιστή.

Έξω από το σπίτι του αδελφού της συνάντησε τη Μαρία Μαζωνάκη η δημοσιογράφος Βασιλική Μπασιούρη, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί του Σαββάτου (28/11) στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1.

«Τα μαζεύουμε και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να τα μεταφέρουμε», ανέφερε για τα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή, περιγράφοντας με λίγες λέξεις τα συναισθήματα που κυριαρχούν στην οικογένεια από τις 9 Σεπτεμβρίου, όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή, «Μόνο στενοχώρια, πικρία. Αυτό».

«Είναι φυσιολογικό να έχει πόρτα»

Η τοποθέτηση κιγκλιδώματος στον οικογενειακό τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη πυροδότησε σχόλια και δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η οικογένεια ενδεχομένως να επιθυμούσε να περιορίσει την πρόσβαση των θαυμαστών του στο μνήμα.

Η Μαρία Μαζωνάκη αντέδρασε, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη κατασκευή δεν συνδέεται με την παρουσία του κόσμου που επισκέπτεται τον τάφο για να τιμήσει τη μνήμη του αδελφού της.

«Τι να πω, παιδιά. Οικογενειακός τάφος είναι. Έχετε δει κανέναν οικογενειακό τάφο ανοιχτό; Είναι φυσιολογικό να έχει πόρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν η δημοσιογράφος τής μετέφερε τα σχόλια περί αποκλεισμού των θαυμαστών του τραγουδιστή, εκείνη απάντησε: «Είναι δυνατόν; Η χαρά μας είναι. Είναι δυνατόν;».

«Δεν αντέχεται αυτός ο πόνος»

Όσον αφορά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με το ιατροδικαστικό πόρισμα και τις επόμενες κινήσεις της οικογένειας, η Μαρία Μαζωνάκη απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Είναι πάρα πολύ στενάχωρα όλα. Θα δούμε, θα δούμε. Δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα. Είμαστε σε αναμονή όλοι, οικογένεια», σημείωσε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά της στους γονείς της, οι οποίοι προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια του παιδιού τους.

«Καλά είναι. Παλεύουν», είπε, ενώ όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν αντέχει η ίδια όλη αυτή την κατάσταση, απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Όχι, δεν αντέχεται. Τι να σου πω; Ψέματα να σου πω;».