Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα μίλησε η Μαρία Μαζωνάκη για τις τελευταίες στιγμές της ζωής του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζει μετά τις νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του.

Η αδελφή του τραγουδιστή μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ANT1 και στη δημοσιογράφο Μάρω Κανελλάκη, το πρωί της Τετάρτης 25/11, έξω από την κατοικία του στη Βούλα. Η ίδια βρέθηκε για ακόμη μία ημέρα στο σπίτι του αδελφού της, προκειμένου να συνεχίσει τη διαδικασία μεταφοράς των προσωπικών του αντικειμένων, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του αγαπημένου τραγουδιστή, η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι δύσκολο. Το έχουμε πει μωρέ. Είναι πολύ δύσκολο. Χάλια νιώθω, αγάπη μου, χάλια. Χάλια νιώθω γιατί νόμιζα ότι δεν υπέφερε ο αδελφός μου και τελικά υπέφερε, έτσι όπως φαίνεται. Και αυτό με γονατίζει»