Μαρία Μενούνος: Μπήκε γονυπετής στην Παναγία της Τήνου μαζί με την κόρη της, εκπληρώνοντας το τάμα της

Η Μαρία Μενούνος, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, τιμώντας πάντα τους ιερούς δεσμούς που την δένουν με την χώρα μας. Αυτή τη φορά, η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια επέστρεψε στην Τήνο, συνδυάζοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές με την ανάγκη της να βρεθεί κοντά στην Παναγία του νησιού και να την προσευχηθεί μαζί με την κόρη της, Αθηνά.

Η γνωστή ηθοποίος, σε βίντεο που έχει αναρτήσει στο instagram, φαίνεται να μπαίνει γονατιστή στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας στην Τήνο, γράφοντας στην αρχή των πλάνων πως «Υπάρχουν κόκκινα χαλιά στα οποία περπατάς λόγω της καριέρας σου και υπάρχουν και αυτά που σου αλλάζουν την ψυχή».

Το "κάλεσμα", όπως έγραψε η ίδια να επισκεφθεί την Τήνο ήταν ίδιαίτερο και αποφάσισε να μαζί με την μικρή Αθηνά να κάνουν το προσκύνημα τους στο ναό, με αυτόν τον μοναδικά συγκινητικό τρόπο. Η πιστή της στο θεό είναι γνωστή, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που η ίδια θέλησε να εκφραστεί δημόσια γι αυτό. Ενώ επισκέπτεται συχνά και την Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, όπου βάφτισε και την μικρή της.

Δείτε την ανάστηση της Μαρίας Μενούνος:

H Ελληνοαμερικανίδα σταρ έγραψε στην ανάρτησή της:

«Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου τις έχω ζήσει στην Ελλάδα.



Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιώ προσκυνήματα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, όπου είχα την ευλογία να ακούσω τον Άγιο Νεκτάριο να χτυπά μέσα στον τάφο του. Από τότε, η σύνδεσή μου μαζί του έγινε ακόμη πιο δυνατή. Αυτή η σχέση απέκτησε τόσο μεγάλη σημασία για μένα, ώστε βαφτίσαμε την Αθηνά στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στο West Covina. Πιστεύω πραγματικά στα θαύματά του και έχω γίνει μάρτυρας της χάρης του πολλές φορές στη δική μου ζωή. (Αν δεν έχετε δει την ταινία «Man of God», σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να γνωρίσετε την εκπληκτική ζωή του.)



Φέτος όμως ένιωσα ένα ιδιαίτερο κάλεσμα να επισκεφθώ την Τήνο.



Η μητέρα μου με ονόμασε προς τιμήν της Παναγίας και πάντοτε ένιωθα την προστασία της στη ζωή μου. Από τότε που έγινα μητέρα, αυτή η σχέση έγινε ακόμη πιο βαθιά. Κάθε βράδυ στις προσευχές μου ζητώ από την Παναγία να προστατεύει την Αθηνά και να με καθοδηγεί ώστε να της προσφέρω ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Και με κάποιον τρόπο… πάντα νιώθω αυτή την καθοδήγηση. Καμιά φορά λέω κάτι στην Αθηνά ή καταλαβαίνω ενστικτωδώς τι έχει ανάγκη και σταματώ για μια στιγμή να σκεφτώ: «Από πού μου ήρθε αυτό;». Τότε είναι που ξέρω πως η Παναγία με καθοδηγεί.



Μία από τις πιο συγκινητικές εμπειρίες του ταξιδιού ήταν η επίσκεψή μας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Τήνο.»