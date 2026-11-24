Μια φράση, γραμμένη με δυσκολία λίγο πριν από τον θάνατό της, ενδέχεται να γίνει το πιο αναγνωρίσιμο μήνυμα μιας νέας γενιάς πιστών. «Think Hope» – «Σκέψου με ελπίδα».

Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις που κατάφερε να γράψει στο ημερολόγιό της η Μαρία Μίντλετον, η 18χρονη Αμερικανίδα που πέθανε το 2020 από ανεγχείρητο όγκο στον εγκέφαλο και σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αγιοποίησή της.

Η υπόθεσή της έκανε ένα σημαντικό βήμα στις 17 Νοεμβρίου 2026, όταν η Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ ψήφισε υπέρ της προώθησης της διαδικασίας αγιοποίησης και οσιοποίησής της σε τοπικό εκκλησιαστικό επίπεδο.

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, η Μίντλετον θα μπορούσε να γίνει η πρώτη αγία της Generation Z.

Από μια συνηθισμένη έφηβη σε μια ζωή αφιερωμένη στους άλλους

Η Μαρία γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2002 στο Ντόιλσταουν της Πενσιλβάνια. Μεγάλωσε σε μια καθολική οικογένεια και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η αμερικανική εκκλησιαστική αρχή, η πίστη αποτελούσε σταθερό σημείο αναφοράς από τα πρώτα χρόνια της ζωής της.

Ωστόσο, η δράση της δεν περιοριζόταν στη θρησκευτική ζωή. Από τα μαθητικά της χρόνια συμμετείχε σε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, οργανώνοντας συγκεντρώσεις χειμερινών ρούχων για οικογένειες που είχαν ανάγκη. Μαζί με τους γονείς της επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη για να μοιράσει τα είδη που είχαν συγκεντρωθεί.

Στο σχολείο Villa Joseph Marie High School ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη στήριξη παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους, συμμετείχε σε δράσεις για ηλικιωμένους, συγκέντρωνε χριστουγεννιάτικα δώρα για παιδιά και επισκεπτόταν ανθρώπους σε γηροκομεία.

Μάλιστα, συνέβαλε στην οργάνωση μιας ετήσιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε Hope-A-Thon, προς τιμήν της.

Η διάγνωση που άλλαξε τα πάντα στα 16 της

Τον Ιανουάριο του 2019, όταν φοιτούσε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Μαρία διαγνώστηκε με ανεγχείρητο όγκο στο εγκεφαλικό στέλεχος. Η πρόγνωση των γιατρών ήταν ιδιαίτερα δυσμενής: η οικογένειά της ενημερώθηκε ότι ενδεχομένως να της απέμεναν μόλις εννέα έως δώδεκα μήνες ζωής.

Η ασθένεια άρχισε σταδιακά να περιορίζει τις σωματικές της δυνατότητες. Αντιμετώπιζε προβλήματα στην κίνηση των χεριών, θολή όραση, απώλεια ισορροπίας και έντονους πονοκεφάλους.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, συνέχισε να συμμετέχει σε δράσεις προσφοράς. Εννέα μήνες μετά τη διάγνωση ταξίδεψε με τους γονείς της στην Ουγκάντα, όπου επισκέφθηκε το σχολείο St. John Paul II Academy και συνάντησε μαθητές που προσεύχονταν για την ίδια.

Η εμπειρία αυτή την επηρέασε βαθιά. Μετά την επιστροφή της στις ΗΠΑ, ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη συγκέντρωση χρημάτων με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στο σχολείο και τη στήριξη παιδιών της περιοχής.

Σε μια χαρακτηριστική κίνηση, όταν της δόθηκε η δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια προσωπική επιθυμία μέσω του προγράμματος Make-A-Wish, επέλεξε να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να βοηθήσει την οικογένεια μιας μαθήτριας και το σχολείο στην Ουγκάντα.

«Think Hope»: Οι τελευταίες λέξεις στο ημερολόγιό της

Καθώς η ασθένεια εξελισσόταν, η Μαρία έχανε σταδιακά την ικανότητα να περπατά, να χρησιμοποιεί τα χέρια της, να ακούει, να καταπίνει και τελικά να μιλά.

Η πίστη της, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της οικογένειάς της και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους Αμερικανούς επισκόπους, παρέμεινε κεντρικό στοιχείο της καθημερινότητάς της.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όταν είχαν ανασταλεί οι δημόσιες λειτουργίες στις εκκλησίες, έγραψε στον αρχιεπίσκοπο της Φιλαδέλφειας, Νέλσον Πέρεζ, εκφράζοντας την επιθυμία της να μπορεί να λαμβάνει τη Θεία Κοινωνία. Ο αρχιεπίσκοπος ανταποκρίθηκε και επισκέφθηκε την οικογένειά της για να της μεταφέρει ο ίδιος τη Θεία Ευχαριστία.

Λίγο πριν χάσει την ικανότητα να γράφει, άφησε στο ημερολόγιό της δύο λέξεις: «Think Hope». Το μήνυμα αυτό έγινε αργότερα ο τίτλος βιβλίου αφιερωμένου στη ζωή της, αλλά και το όνομα του ιδρύματος που δημιούργησαν οι γονείς της για να συνεχίσουν το έργο της.

Η Μαρία πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 2020, σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Τα επόμενα βήματα προς την αγιοποίηση

Έξι χρόνια μετά τον θάνατό της, η ιστορία της επιστρέφει στο προσκήνιο με μια σημαντική εξέλιξη. Στις 17 Νοεμβρίου 2026, οι επίσκοποι των ΗΠΑ ενέκριναν την προώθηση της υπόθεσής της στο πλαίσιο της διαδικασίας οσιοποίησης και αγιοποίησης.

Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει ότι η Μαρία έχει ανακηρυχθεί αγία. Αποτελεί ένα πρώτο θεσμικό βήμα, το οποίο επιτρέπει στην τοπική Εκκλησία της Φιλαδέλφειας να προχωρήσει στην επίσημη διερεύνηση της ζωής, των έργων και της φήμης αγιότητάς της.

Στη συνέχεια, ο φάκελος θα πρέπει να εξεταστεί από το Βατικανό και το αρμόδιο Δικαστήριο για τις Υποθέσεις των Αγίων. Η αναγνώριση της ηρωικής άσκησης των χριστιανικών αρετών μπορεί να οδηγήσει στην ανακήρυξή της ως σεβαστής. Για την οσιοποίηση απαιτείται, κατά κανόνα, η αναγνώριση ενός θαύματος που αποδίδεται στη μεσιτεία της, ενώ για την αγιοποίηση απαιτείται συνήθως και δεύτερο.

Οι εκκλησιαστικές αρχές έχουν αναφέρει ότι υπάρχουν μαρτυρίες για θεραπείες και άλλες ευεργεσίες που αποδίδονται στη μεσιτεία της, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν.

Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί, η Μαρία Μίντλετον θα μπορούσε να γίνει η πρώτη αγία που ανήκει στη Generation Z.

Πηγή: abcnews,