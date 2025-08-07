Μαρία Ναυπλιώτου: Το απόλυτο καλοκαίρι της στη Χίο

Η Μαρία Ναυπλιώτου σάλπαρε για Χίο! Η ηθοποιός περνά το φετινό της καλοκαίρι στο νησί της μαστίχας απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από σκοτούρες και επαγγελματικές υποχρεώσεις με μόνη παρέα τη συντροφιά καλών φίλων σε ένα μέρος που την έχει μαγέψει με την ενέργειά του…

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Άρωμα Ελλάδας

Χαλαρή μέσα στο νερό της θάλασσας, εκεί στα ρηχά όπου το κύμα συναντά την ακτή, η Ναυπλιώτου ποζάρει για το Instagram και μάς μεταφέρει σκέψεις της από τις διακοπές που έχουν άρωμα Ελλάδας και μια γεύση από τα παλιά. «Ήλιος, θάλασσα, φίλοι, γέλια… Παραλίες ανέγγιχτες. Ηλιοβασιλέματα που δεν χορταίνεις να κοιτάς. Γεμάτα μυρωδιές. Μέρες που κυλούν αργά! Η Χίος τα έχει όλα», έγραψε στη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάς έδειξε κάποιες από τις στιγμές του ταξιδιού της.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Στιλιστικές επιλογές

Το καλοκαίρι για να είναι χαλαρό και επιτυχημένο θέλει ένα dress code που αφήνει απέξω όλα τα περιττά. Η Μαρία λοιπόν, εκτός από το μαύρο και το λευκό μπικίνι της, επέλεξε να φορά στιλάτα καφτάνια με φαρδιά μανίκια που παρέπεμπαν σε μοτίβα των 70’s. Κοιτάζοντας τις φωτογραφίες της έχεις κάπως την αίσθηση ενός νοσταλγικού καλοκαιριού που λες και ξεπήδησε από το παρελθόν και ήρθε με φόρα στο σήμερα!

φωτογραφία Instagram