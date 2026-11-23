Η Μαρία Σάκκαρη δεν μιλά συχνά για τα προσωπικά της, εντάξει εκτός κι αν τη στριμώξει καμιά κάμερα στο αεροδρόμιο και την πιέσει πολύ. Κάπως έτσι λοιπόν μάθαμε στο περίπου για πότε ετοιμάζει τον γάμο της με τον γιο του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Δεν αφήνω κάτι πίσω μου από το 2026, ήταν μια ευχάριστη χρονιά, με τα πάνω και τα κάτω της. Είμαι πολύ χαρούμενη και με πολλή όρεξη για να ξεκινήσω την προετοιμασία και τους αγώνες. Ο γάμος μας θα γίνει μετά το καλοκαίρι, πιο μετά.

Δεν θέλουμε χειμώνα, τον Σεπτέμβριο, δεν το ανακοινώνουμε, δεν είναι όμως και κρυφό. Θα γίνει ωραίος, θα γίνει όπως πρέπει να γίνει και είμαστε και οι δύο πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και περιμένουμε πώς και πώς. Μου δίνει δύναμη και χαρά και χαμόγελα και είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω», είπε στην εκπομπή «Το πρωινό».