Σπορ Τένις Κυριάκος Μητσοτάκης

Μαρία Σάκκαρη: Ξανά στο πλευρό της οι Κυριάκος και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Σε μία ακόμη «μάχη» της Ελληνίδας τενίστριας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο γιος του Κωνσταντίνος έδωσαν το παρών.

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Η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται στα προημιτελικά του Athens Open, με την οικογένεια Μητσοτάκη να δίνει το «παρών» στις εξέδρες.

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Η Ελληνίδα τενίστρια διεκδικεί τη πρόκρισή της στα ημιτελικά απέναντι στην Αλίσια Παρκς και ο μέλλων σύζυγός της Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός και πατέρας του Κυριάκος, βρέθηκαν για ακόμη μία φορά μαζί της για να στηρίξουν τη προσπάθειά της.

Μάλιστα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, παρακολουθεί από πολύ κοντά την τενίστρια, καθώς κάθεται δίπλα στο κορτ.

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Σπορ Τένις Κυριάκος Μητσοτάκης

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