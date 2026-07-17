Μαρία Σάκκαρη: Ξανά στο πλευρό της οι Κυριάκος και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται στα προημιτελικά του Athens Open, με την οικογένεια Μητσοτάκη να δίνει το «παρών» στις εξέδρες.

Eurokinissi

Η Ελληνίδα τενίστρια διεκδικεί τη πρόκρισή της στα ημιτελικά απέναντι στην Αλίσια Παρκς και ο μέλλων σύζυγός της Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός και πατέρας του Κυριάκος, βρέθηκαν για ακόμη μία φορά μαζί της για να στηρίξουν τη προσπάθειά της.

Μάλιστα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, παρακολουθεί από πολύ κοντά την τενίστρια, καθώς κάθεται δίπλα στο κορτ.