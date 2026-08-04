«Μαρία, σε ευχαριστούμε»: Στο πλευρό της δημοσιογράφου που γέλασε οι πυροσβέστες με ανακοίνωση τους

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης για τη δημοσιογράφο Μαριά Σιαμπάνου, μετά από τα τελευταία εικοσιτετράωρα κυκλοφορίας βίντεο που την έδειχνε να γελάει ενώ μετέδιδε ζωντανά από το μέτωπο της φωτιάς στη δυτική Αττική,

Η στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου στα social media ώθησε συναδέλφους δημοσιογράφους να μιλήσουν για τις συνθήκες εργασίας μιας ζωντανής μετάδοσης και ειδικά για μία μετάδοση σε τέτοια συνθήκη.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή που πιάνει νευρικό γέλιο τη δημοσιογράφο του OPEN:

Οι πυροσβέστες παρακολουθώντας με τη σειρά τους όσα έχουν συμβεί αποφάσισαν να στηρίξουν τη δημοσιογράφο που γνωρίζουν καλά.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

«Τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου.

Εμείς, όμως, τη γνωρίζουμε διαφορετικά.Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται.

Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία.

Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από την ασφάλεια της οθόνης σου. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενημερώσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Μαρία, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Για τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την προσπάθεια που καταβάλλεις, κάτω από συνθήκες που λίγοι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν.Η στήριξή μας ανήκει στη Μαρία Σιαμπάνου και σε κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση.

Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος».