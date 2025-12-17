Μαρία Σολωμού: «Με ταράζει η ιδέα του γάμου, δεν μπορώ το… για πάντα, ίσως το κάνω στα 70 μου»

Η Μαρία Σολωμού ήταν καλεσμένη στο “Buongiorno” και μίλησε με τη Φαίη Σκορδά για τις σχέσεις, τον γάμο, αλλά και την ελευθερία που θέλει να νιώθει στην προσωπική της ζωή αποκαλύπτοντας πως αυτή την εποχή είναι single. «Είμαι μόνη μου στην προσωπική μου ζωή, είμαι πολύ ωραία. Είχα να υπάρξω μόνη μου εκατομμύρια χρόνια! Μέσα στη σχέση καταλαβαίνεις πώς πηγαίνει, οπότε προετοιμάζεσαι κάπως κι όταν χάνεις συναισθήματα για τον άλλον αρχίζεις να κοιτάς κιόλας και τότε μπορεί να τύχει και μια γνωριμία. Είμαι αρκετά καλά, απλώς δεν έχω περάσει το στάδιο της αποθεραπείας που θέλω».

«Είμαι σχεσάκιας με mentalité single»

«Δεν σκέφτομαι καθόλου τον γάμο και τη συγκατοίκηση. Ποιον γάμο και γιατί να παντρευτώ; Έχω σκεφτεί να παντρευτώ εκεί στα 70, γιατί δεν το έχω κάνει. Στα 70 το “για πάντα” ακούγεται πιο κοντινό. Με δεσμεύει η ιδέα του γάμου, με ταράζει. Τίποτα δεν είναι απόλυτη δέσμευση, αλλά δεν μπορώ όλη αυτή τη διαδικασία να υπογράψω κάπου και να πω και “για πάντα” κάπου.

Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που έχει σώας τα φρένας δεν μπορεί να πει “για πάντα” πουθενά. Είμαι σχεσάκιας, αλλά έχω και το mentalité του single. Αυτό με το σπίτι είναι πολύ χαρακτηριστικό δικό μου. Ναι, θα έρθουν δυο φίλες, αλλά να δεξιωθώ όχι, δεν το έκανα ούτε στα μεγάλα σπίτια που έμενα. Επίσης δεν θα ήθελα ούτε να συγκατοικήσω!

«Θέλω τον χώρο μου»

Έχω συζήσει στη ζωή μου, στο δικό μου σπίτι, δύο φορές το έχω κάνει. Προτιμώ να μένουμε δίπλα δίπλα, στον απέναντι δρόμο, σε άλλη πολυκατοικία. Το θεωρώ πάρα πολύ υγιές γιατί αυτό το συνεχές δημιουργεί μία κατάσταση δεδομένη. Ενώ το άλλο είναι “θέλω να σε δω”! Υπάρχει περίπτωση να μην τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα τον άλλον όταν είσαι σε μία σχέση; Δεν μπορώ αυτό το παραγνωριστήκαμε! Απλώς θέλω τον χώρο μου, θέλω να απομονωθώ, όσο μεγάλο και να είναι το σπίτι. Μεγαλώνοντας έχω γίνει χειρότερη…»