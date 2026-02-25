Μαρία Σολωμού: «Αν έμενα με έναν άντρα 10 χρόνια, θα είχα κρεμαστεί από το ταβάνι»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» την Μαρία Σολωμού και μίλησαν για σχέσεις αλλά και για τις συμβουλές που δίνει στην εκπομπή της...

«Δεν ξέρω αν θα τα έκανα εγώ όλα αυτά που δίνω τις συμβουλές. Τα περισσότερα δηλαδή, γιατί μου έχουν τύχει κι εμένα διάφορα. Από παθήματα σε συνδυασμό με φαντασία, λέω τη λύση. Αλλά σε κάτι που δεν έχω βιώσει και δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου πω ούτε εγώ πώς θα λειτουργούσα. Γιατί δεν τα έχω βιώσει… Δηλαδή άλλο η ενσυναίσθηση που μπορώ να καταλάβω τον πόνο. Η εμπειρία δεν μεταβιβάζεται. Μπορώ να σου τη ζωγραφίσω. Όσο και να λέμε «αχ τι ωραία, θα πέρασες», δεν ξέρουμε. Οπότε, αν σου πω εγώ, στη θέση του Γιάννη θα έκανα αυτό, λέω βλακείες» εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Στα 10 χρόνια εγώ, λογικά, θα είχα κρεμαστεί απ’ το ταβάνι αν έμενα με έναν άντρα 10 χρόνια. Το έχω προσπαθήσει μέχρι κάποιο σημείο και μόνο που δεν τρελάθηκα. Η μεγαλύτερη σχέση που έκανα ήταν πριν αρκετά χρόνια, με έναν άνθρωπο που ήμουν μαζί του εννιά».

«Δε θα μπορούσα να κάνω εκπομπή με τον Νίκο Μουτσινά. Θα καθόμουν, θα τον κοίταζα με θαυμασμό και θα τον χειροκροτούσα. Θα έκανα το κοινό» είπε μεταξύ άλλων.