Μαρία Σολωμού: «Έχω αγχώδη διαταραχή και δεν διαχειρίζομαι καθόλου το άγχος μου»

Η Μαρία Σολωμού μίλησε για την συνεργασία με τον Νίκο Μουτσινά στην θεατρική παράσταση Οικογένεια Άνταμς, αλλά και για την παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών.

Αναφερόμενη στην μεταμφίεση για τις ανάγκες του ρόλου της είπε χαρακτηριστικά: «Και πριν από 10 χρόνια, αυτή η περούκα φορέθηκε. Αυτό το αβυσσαλέο ντεκολτέ θα το διατηρήσουμε. Παίζω με τον αιώνιο σύζυγό μου, τον Νίκο Μουτσινά».

Η ηθοποιός δεν δίστασε να μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και για το άγχος που προσπαθεί να διαχειριστεί. «Έχω αγχώδη διαταραχή, δεν διαχειρίζομαι καθόλου το άγχος μου και φροντίζω γι’ αυτό. Έχω αρκετό καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ» εξομολογήθηκε.

Η ενασχόληση με τις τηλεοπτικές εκπομπές γίνεται μόνο γιατί της προσφέρει χαρά όπως εξήγησε και σε καμία περίπτωση δεν την βλέπει σοβαρά. «Δεν θεωρώ επιστροφή στην τηλεόραση την παρουσίαση, γιατί δεν είναι η δουλειά μου κι εγώ το κάνω για το κέφι μου. Δεν το κάνω επαγγελματικά. Είπα πάω να δοκιμάσω που έχω σαν τρέλα, να κάνω μία συζήτηση, όπως θα την έκανα στον καναπέ μου. Δεν είμαι δημοσιογράφος κι ούτε φιλοδοξώ. Ηθοποιός είμαι, δεν καμώνομαι κάτι άλλο. Το κάνω για χαρά».