Μαρία Σολωμού: «Με έχουν χλευάσει στον δρόμο για όσα είπα για τους 50άρηδες -Τους πήρα στο κατόπι»

Η Μαρία Σολωμού ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Daily Kous Kous» και μίλησε για το πώς διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στον δρόμο, ειδικά μετά την περιβόητη δήλωσή της πως: “Δεν υπάρχει άντρας 50 χρόνων, επιτυχημένος, με την οικογένεια του, που να μην έχει πλάι μια πιτσιρίκα να την πάει στα μπουζούκια”.

«Εγώ δεν τσακώνομαι στον δρόμο. Ήμουν με τον γιο μου και την κοπέλα του στο αυτοκίνητο και είμαστε στην κίνηση. Περνάνε πέντε αγόρια αρχίζουν και φωνάζουν και να βρίζουν. Τραβάω χειρόφρενο, ανοίγω την πόρτα, μου λέει ο Αλέξης “Μαμά, μαμά”. Βγαίνω έξω από το αμάξι του λέω “Τι είπες ρε; Έλα εδώ” και αρχίζουν και τρέχουν τα 17χρονα.

«Είχα 1000% δίκιο για τους 50άρηδες»

Μια άλλη φορά επειδή είχα πει για τους 50άρηδες, που κανείς δεν κατάλαβε τι είπα και έχω 1000% δίκιο σε αυτό που είπα, με έρευνες κιόλας, βγήκαν πέντε άντρες και μου λένε “Ε, Σολωμού, που είπες αυτό”. Αυτή τη φορά ήμουν μόνη. Τραβάω χειρόφρενο πάλι, κατεβαίνω και τους παίρνω στο κατόπι! Έχω σταματήσει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, τους λέω “Ελάτε λίγο εδώ πέρα να μου πείτε γιατί δεν άκουσα καλά”. Έχεις δει 30άρηδες να τρέχουν; Περνάει μια κυρία και μου λέει “Τι ασχολείσαι, ας τους να φύγουν, τρέχουν”.

Και άλλες δυο φορές έτυχε να πετύχω και ανθρώπους που μου είπαν πάλι κάτι και όταν τους απάντησα: “Πες μου ποιο είναι το πρόβλημα να το λύσουμε τώρα”, αυτοί είπαν “Ε, να βγάλουμε μια σέλφι;”».