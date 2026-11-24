Μια συνέντευξη με προσωπικές αποκαλύψεις παραχώρησε η Μαρία Τζομπανάκη στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA, όπου συνομίλησε με την Όλγα Λαφαζάνη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για σημαντικές πτυχές της προσωπικής της ζωής, αναφερόμενη στην οικογένειά της, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα καθημερινότητα που απολαμβάνει μέσα από τον ρόλο της γιαγιάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα αποκάλυψε για τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, καθώς αναφέρθηκε στην απόσταση που τους χωρίζει και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται αυτή την πραγματικότητα στη σχέση τους.

«Έχω τέσσερα παιδιά τώρα. Έχω τον γιο μου, τη νύφη μου και τα δύο εγγόνια μου. Η εγγονή μου έχει σχιστά μάτια, μοιάζει πολύ στον Ορφέα. Ο εγγονός μου μοιάζει στη μητέρα του. Είναι πολύ καλοί σαν γονείς, έχουν βρει τα πατήματά τους, είναι σταθεροί και ήρεμοι».

«Ο σύζυγός μου είναι στο εξωτερικό. Μου είναι δύσκολο να φύγω από την Ελλάδα και την Κρήτη. Μου είναι δύσκολο να φύγω και να αφήσω τα παιδιά μου. Είναι άλλο να πηγαινοέρχεσαι και άλλο να χτίσεις μια άλλη φωλιά σε μια άλλη κοινωνία. Αν προέκυπτε δίλημμα από τη σύζυγό μου για Ελλάδα ή Αμερική, δεν θα υπήρχε δίλημμα. Εγώ δεν προσπάθησα να αλλάξω κάποιον και δεν προσπάθησε κανείς να αλλάξει εμένα. Ελπίζω να κρατήσει», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.