Μαρία Τζομπανάκη για Μαντζώρο: «Θα πάρει πολύ χρόνο να συνέλθει - Θα χρειαστεί τη στήριξη όλων μας»

Το δικό της μήνυμα αλληλεγγύης προς τον Στάθη Μαντζώρο που δίνει μια μεγάλη μάχη για τη ζωή του, αλλά και προς την οικογένειά του έστειλε η Μαρία Τζομπανάκη που μίλησε στην κάμερα του «Happy Day». «Το ξέρω πολύ καιρό… Είχαμε πει να μην το λέμε, μέχρι να συνέλθει. Δυστυχώς θα πάρει πολύ χρόνο μέχρι να συνέλθει αυτός ο καταπληκτικός συνάδελφος που έχει δύο ανήλικα παιδιά. Θα χρειαστούν οικονομική στήριξη. Ο Στάθης Μαντζώρος θα χρειαστεί τη στήριξη όλων μας και κυρίως αυτών που έχουν οικονομική δύναμη».

«Ήταν και είναι πάντα τέλειος»

Η Τζομπανάκη αναφέρθηκε και στον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη, όπως κάνει πάντα άλλωστε, και στη μεγάλη αγάπη που του έχει. «Εμπιστεύτηκα από πολύ νωρίς τον Ορφέα, έχει μια υπέροχη γυναίκα, την αισθάνομαι σαν παιδί μου, είναι οι τρεις τους σαν παιδιά μου. Από την αρχή τον εμπιστευόμουν. Από τα 8 του τού έδωσα το χαρτζιλίκι του και το διαχειρίστηκε σωστά. Έμαθε από νωρίς να στηρίζεται στη λογική και στα σχέδιά του. Ήταν και τρελούλης βέβαια. Για μένα ήταν και είναι πάντα τέλειος».

Με νοσταλγία

Κάνοντας μια ανατροπή στο παρελθόν, η ηθοποιός θυμήθηκε με νοσταλγία τους γονείς της. «Η μάνα μου ήταν καλή πεθερά. Από αυτήν κρατάω ότι ήταν γλυκιά και σκληρή μαζί. Έφυγε νωρίς, δεν τη γνώρισαν τα εγγόνια της. Καμάρωνε πολύ για τον Ορφέα ο πατέρας μου».