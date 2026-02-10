Μαρία Τζομπανάκη: «Τα καλλιστεία δεν μου προσέφεραν τίποτα, εμπόδισαν κάποιους να δουν ότι έχω μυαλό»

Η Μαρία Τζομπανάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε για την οικογένειά της, αλλά γυρνώντας πίσω τον χρόνο θυμήθηκε και την περίοδο που πήρε μέρος στα καλλιστεία.

«Τα καλλιστεία δεν μου προσέφεραν τίποτα. Αντιθέτως, εμπόδισαν κάποιους ανθρώπους να δουν ότι εκτός από όμορφη γυναίκα, ήμουν κι ένας όμορφος άνθρωπος, ένα καλό μυαλό, ένα ταλαντούχο νέο πλάσμα. Υπήρχε και υπάρχει ένα είδος ρατσισμού: «είναι πολύ ωραία, τι θα παίξει; Κλυταιμνήστρα; Ηλέκτρα; Άσ’ το αυτό για τις άλλες» ανέφερε.

Μιλώντας για την απώλεια των γονιών της εξήγησε: «Πάρα πολύ με βασάνισε η απώλεια των γονιών κι ειδικά η πρώτη που είναι πιο δύσκολη. Στη δεύτερη έχεις εκπαιδευτεί. Όταν έφυγε η μαμά μου, εκεί κατάλαβα τα μεγέθη. Μπήκε να μου το πει ο Ντίνος, ο πατέρας του Ορφέα, κι εγώ μόλις είχα ξυπνήσει από μεσημεριανό ύπνο. Έφυγε από τη ζωή μικρότερη από εμένα.

Σκεφτόταν πως να μου το πει, μπήκε μέσα και μου είπε ότι έγινε κάτι πολύ άσχημο. Κάθισε μπροστά μου και το μυαλό μου σαν μάνα πήγε ότι κάτι έγινε με το παιδί. Του κόλλησα το πρόσωπό μου στο δικό του και μου είπε ότι είδε τα μάτια μου να βγαίνουν έξω.

Του είπα «πες μου ότι το παιδί είναι καλά κι όλα τα άλλα τα αντέχω». Μου το είπε κι έτσι το έμαθα ότι πέθανε η μάνα μου. Γονάτισα κι είπα «ευχαριστώ που είναι η μάνα μου κι όχι το παιδί μου». Έτσι είναι η σειρά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για τον σύζυγό της: «Η βάση του είναι στην Ελβετία και κινείται σε όλο τον κόσμο. Είναι CEO σε μια φαρμακευτική εταιρία και πρέπει να επισκέπτεται εργοστάσια, να βλέπει συναδέλφους, επενδυτές. Βρισκόμαστε όμως, τώρα με το θέατρο δεν πάω τόσο συχνά, στην αρχή πήγαινα. Έχουμε πάει μαζί σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, είναι αυτό που θα ήθελα να είναι δίπλα μου ένας άνδρας. Ξέρει ότι το παιδί μου είναι πάντα πάνω απ’ όλους και όλα».