Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υποκριτική της πορεία κάνει η Μαρία Βοσκοπούλου, καθώς εντάσσεται στο καστ της νέας καθημερινής σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», που ετοιμάζουν για τον ΣΚΑΪ ο Ανδρέας Γεωργίου, ο Κούλλης Νικολάου και η Βάνα Δημητρίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η 25χρονη ηθοποιός θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα με ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, χωρίς όμως να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Χτίζει τη δική της πορεία

Κόρη του αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου και της Άντζελας Γκερέκου, η Μαρία Βοσκοπούλου έχει επιλέξει να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής, επενδύοντας στην εκπαίδευση και τη σταδιακή εξέλιξή της.

Απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, έχει ήδη κάνει τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, αποφεύγοντας να στηριχθεί αποκλειστικά στο γνωστό οικογενειακό της όνομα.

Από την ΕΡΤ στη μεγαλύτερη τηλεοπτική πρόκληση

Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο έγινε μέσα από τη σειρά της ΕΡΤ «Τα καλύτερά μας χρόνια», ενώ στη συνέχεια συμμετείχε και στη σειρά «Καρτ Ποστάλ», που βασίστηκε στο έργο της Βικτόρια Χίσλοπ. Παράλληλα, έχει δοκιμαστεί και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε ξένη παραγωγή.

Η συμμετοχή της στο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» θεωρείται μέχρι σήμερα η σημαντικότερη τηλεοπτική πρόκληση της καριέρας της, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της νέας σεζόν.

Με τα γυρίσματα να βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας, η παρουσία της στη νέα σειρά αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ μένει να αποκαλυφθεί ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί και ο ρόλος που θα διαδραματίσει στην εξέλιξη της ιστορίας.