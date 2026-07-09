Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, καθώς απολαμβάνουν κάθε στιγμή με τον νεογέννητο γιο τους. Οι δύο νέοι γονείς έχουν προσαρμοστεί στη νέα τους καθημερινότητα και δεν κρύβουν τη χαρά τους για το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στη ζωή τους.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, μοιράστηκαν στιγμές από την πρώτη οικογενειακή τους έξοδο, λίγες ώρες μετά από προγραμματισμένη επίσκεψη στον παιδίατρο.

Η πρώτη οικογενειακή έξοδος μετά τον παιδίατρο

Μετά το ιατρικό ραντεβού, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει μια στάση για φαγητό, έχοντας φυσικά μαζί του τον μικρό τους γιο.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία κρατά στην αγκαλιά της το μωρό, ενώ, όπως αποκάλυψε, το θήλασε στο εστιατόριο πριν εκείνο αποκοιμηθεί ήρεμα. Με μια σύντομη λεζάντα, «Και τώρα τρώμε», έδωσε μια αυθεντική εικόνα της νέας πραγματικότητας που ζει ως μητέρα.

Λίγο αργότερα, ο Σάκης Κατσούλης ανέβασε και εκείνος ένα στιγμιότυπο από το τραπέζι τους, γράφοντας πως το πρόγραμμά τους έχει πλέον αλλάξει ολοκληρωτικά, προσθέτοντας ότι όλα είναι διαφορετικά, αλλά ταυτόχρονα πιο όμορφα και πιο μοναδικά από ποτέ.

Η νέα καθημερινότητα με τον μικρό τους γιο

Από την ημέρα που έγιναν γονείς, οι δυο τους έχουν επιλέξει να προστατεύουν την ιδιωτικότητα του παιδιού τους, αποφεύγοντας να δείχνουν το πρόσωπό του στις φωτογραφίες που δημοσιεύουν.

Παρ' όλα αυτά, μοιράζονται συχνά μικρές καθημερινές στιγμές που αποτυπώνουν τη νέα οικογενειακή τους ζωή, από τις πρώτες επισκέψεις στον παιδίατρο μέχρι τις σύντομες εξόδους τους.

Οι αναρτήσεις τους γέμισαν με ευχές και μηνύματα αγάπης από τους διαδικτυακούς φίλους τους, οι οποίοι σχολίασαν με θερμά λόγια την τρυφερή εικόνα της μικρής οικογένειας. Για τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη, κάθε νέα εμπειρία με τον γιο τους αποτελεί μια ακόμη όμορφη ανάμνηση στο ξεκίνημα της κοινής τους πορείας ως γονείς.

Nωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Σάκης Κατσούλης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι συνελήφθη ο κλέφτης του αυτόματου πωλητή της επιχείρησής του.