Μαριάννα Κιμούλη: «Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο δεν είπα σε κανέναν ότι είμαι Ελληνίδα»

Η Μαριάννα Κιμούλη σπούδασε υποκριτική στο Royal Central School of Speech and Drama στο Λονδίνο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και συνεχίσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. «Ήμουν βοηθός ενδυματολόγου της Φωτεινής Δήμου σε μια ταινία μικρού μήκους και μετά στο BBC για την ταινία “Ο αμπιγιέρ” με τον Άντονι Χόπκινς και τον Ίαν ΜακΚέλεν. Η Φωτεινή ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε σε μένα επαγγελματικά για πρώτη φορά. Της οφείλω πολλά.

Στην Αγγλία με στήριξε όσο κανένας άλλος. Εκτός από τη δυνατότητα να γνωρίσω τόσο σημαντικούς ανθρώπους εκεί, μπόρεσα να αυτονομηθώ κάπως και οικονομικά. Πράγμα που ήθελα πολύ. Μεγάλωσα με δύο πάρα πολύ δυναμικούς γονείς, οπότε αν δεν έπαιρνα τη ζωή στα χέρια μου δεν θα επιβίωνα», αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ.

φωτογραφία NDP

«Ήταν το μεγάλο μου στοίχημα»

Όταν μετακόμισα στο Λονδίνο είχα μια μίξη αμερικανικής και βρετανικής προφοράς. Οπότε όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, κατάλαβα ότι αυτό χρειάζεται δουλειά. Είχα μεγάλη ανάγκη να ανήκω κάπου και υπήρχε πολύ έντονος ο διαχωρισμός, ειδικά αν θέλεις να κάνεις θέατρο εκεί. Αν δεν είσαι Άγγλος, δεν υπάρχει χώρος. Σιγά σιγά άρχισα να μιμούμαι τη βρετανική προφορά.

Έδωσα στη δραματική σχολή και δεν είπα σε κανέναν ότι είμαι Ελληνίδα. Ήταν το μεγάλο μου στοίχημα. Πρέπει να το κατάφερα, γιατί ύστερα από έναν μήνα μάς έβαλαν μια άσκηση όπου έπρεπε να αποκαλύψουμε ένα μυστικό στην ομάδα και τότε το είπα».

φωτογραφία NDP

Οικογενειακές στιγμές

Η ηθοποιός ρωτήθηκε πώς είναι να μεγαλώνεις με γονείς τη Μαρία Δαμανάκη και τον Γιώργο Κιμούλη και να περνούν μαζί Κυριακές, γιορτές και αργίες. «Το κάναμε και ακόμα συνεχίζουμε. Χωρίς βέβαια την αυστηρή τήρηση των τύπων. Και διακοπές κάνουμε μαζί. Τη γιαγιά μου βέβαια δεν την έβλεπα τόσο συχνά, εκτός από την περίοδο που μείναμε μαζί και με τον πατέρα μου. Αυτό πάντως που έχουμε καθιερώσει είναι ότι σχεδόν μία φορά την εβδομάδα τρώμε μαζί με τη μητέρα μου και τον αδελφό μου.

Με την Ελένη και τον Θοδωρή μεγαλώσαμε μαζί στο ίδιο σπίτι. Είναι 7 χρόνια μεγαλύτεροί μου. Για κάποια χρόνια ζούσαμε όλοι μαζί. Όταν χώρισαν οι δικοί μου, τα Σαββατοκύριακα εγώ πήγαινα στον πατέρα μου. Η Ελένη μετά έφυγε για σπουδές στην Αγγλία -όταν πήγα στο Λονδίνο, τη βρήκα- και πλέον έχει εγκατασταθεί μόνιμα και έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια εκεί».