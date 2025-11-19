Μαριάννα Τουμασάτου: «Έχω παίξει ξύλο στον δρόμο, τα έβαλα με άντρα και πήγα στο νοσοκομείο»

Στο παρελθόν υπήρξε πιο παρορμητική και αυτό της είχε στοιχίσει κάποιες φορές, όπως εξηγεί η Μαριάννα Τουμασάτου στην εκπομπή Happy Day αναφέροντας περιστατικά που της είχαν συμβεί.

«Τώρα πια έχω τιθασεύσει τον παρορμητισμό που μπορεί να είχα παλιά. Στο παρελθόν έχω παίξει ξύλο στον δρόμο. Έχω φτάσει στο νοσοκομείο, έχω κάνει πολλά. Κακή επιλογή. Τα έβαλα με άντρα και πήγα στο νοσοκομείο. Στο παρελθόν έτρωγες 5 και έριχνες 1,5. Κατάλαβα μεγαλώνοντας ότι μόνο η ανοησία με οδηγούσε στο να ασχολούμαι με πλάσματα τέτοιου είδους. Ο άλλος θέλει να μου πάρει τη σειρά, ωραία. Αν ο άλλος θέλει να την πάρει και είναι τόσο διακαής του πόθος και κρέμεται η ζωή του από αυτό, ας την πάρει. Αν είναι να δώσω τόση χαρά, δίνοντας τη σειρά μου στο αυτοκίνητο, ναι» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Και αναφέρθηκε σε στερεότυπα όπως: ''η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα, να πλένει πιάτα''. «Παλιά αν μου έθιγαν αυτό "με την κουζίνα και τα πιάτα"... Μετά λες, η κριτική αυτού του ανθρώπου είναι ότι εγώ πρέπει να είμαι στην κουζίνα και να πλένω πιάτα. Εγώ πόσο χαζή πρέπει να είμαι για να ασχοληθώ με αυτόν, που νομίζει ότι εγώ πρέπει να πλένω πιάτα;».