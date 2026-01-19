Μαριάννα Τουμασάτου: «Είμαι ξεροκέφαλος άνθρωπος, δεν είναι εύκολο να συμβιώνεις μαζί μου»

Την αυτοκριτική της έκανε η Μαριάννα Τουμασάτου που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Νωρίς νωρίς” και παραδέχτηκε ότι δεν είναι και ο πλέον εύκολος άνθρωπος για να ζει κανείς μαζί της! «Χαμογελαστός άνθρωπος είμαι, αλλά είμαι ξεροκέφαλη, δεν είναι εύκολο να συμβιώνεις με έναν άνθρωπο ξεροκέφαλο. Αν καταλάβω όμως, το αλλάζω σε τρία δεύτερα, έχω αυτή τη δυνατότητα, αλλά είναι αν καταλάβω!

Δηλαδή αν σου βγάλω την ψυχή και τελικά πεις ότι θα ασχοληθώ και θα της δώσω να το καταλάβει, άμα το καταλάβω θα είναι όλα τέλεια. Αλλά θα το καταλάβω; Είμαι πολύ ατσαλωμένη στη δική μου πεποίθηση και το δουλεύω πολύ τα τελευταία χρόνια για να το κάνω λίγο πιο κει.

«Μου είναι αδιάφορο το παιχνίδι του ανταγωνισμού»

«Έχω την ψυχραιμία να καταλάβω ότι δεν έχω πάντα δίκιο και αυτό με σώζει, αλλά επικοινωνώ καλά με τους ανθρώπους, γιατί δεν έχω ανταγωνισμό πρώτα απ’ όλα, κανέναν.

Δηλαδή δεν θυμάμαι κανέναν να ’χει καταφέρει να μου “τσιγκλήσει” τον ανταγωνισμό μέσα μου, δεν τον έχω. Και αυτό με κάνει εύκολη στη συνεργασία. Στο να ζήσεις μαζί μου είναι δύσκολο, να είσαι ο άντρας μου, να είσαι το παιδί μου, οι γονείς μου, ο αδερφός μου, οι φίλοι μου, αυτοί ζορίζονται. Οι υπόλοιποι περνάτε ωραία.

Μου είναι αδιάφορο αυτό το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Δεν μπορώ να κάνω καλύτερα τα πράγματα, επειδή ο άλλος είναι καλύτερος. Ούτε να τα κάνω χειρότερα, αν είναι χειρότερος, οπότε τι νόημα έχει;»