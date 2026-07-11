Μαριάννα Τουμασάτου: «Πιστεύω στον Αλέξη Τσίπρα όμως δεν θα κατέβω υποψήφια το έχουμε ξεκαθαρίσει»

Η Μαριάννα Τουμασάτου δεν έκρυψε ποτέ τη δημόσια στήριξη της στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι σκέφτηκε ποτέ να ακολουθήσει τον δρόμο της πολιτικής. Με μια ξεκάθαρη απάντηση, η γνωστή ηθοποιός έβαλε τέλος στα σχετικά σενάρια, αποκαλύπτοντας πως το συγκεκριμένο θέμα έχει συζητηθεί εδώ και καιρό μεταξύ τους.

«Δεν θα κατέβω υποψήφια»

Μιλώντας στο ένθετο Secret και τη Σάσα Σταμάτη, η Μαριάννα Τουμασάτου εξήγησε ότι η στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα πηγάζει από την προσωπική της εκτίμηση προς το πρόσωπό του και δεν συνδέεται με φιλοδοξίες για πολιτική καριέρα.

Όπως ανέφερε, η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσα από εκδήλωση στο Christmas Theater και από τότε διατηρούν μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης. Μάλιστα, δεν δίστασε να δηλώσει ότι τον θεωρεί έναν άνθρωπο με εντιμότητα, όραμα και ηγετικά χαρακτηριστικά.

«Το έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό»

Όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν μια πρόταση να είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική.

Η ηθοποιός τόνισε πως αγαπά τη δουλειά της και δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει την καλλιτεχνική της πορεία για να ασχοληθεί με την πολιτική, ακόμη κι αν της το ζητούσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.

«Όχι. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό», είπε χαρακτηριστικά, βάζοντας οριστικό τέλος σε κάθε σχετική συζήτηση.

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, μιλώντας με αγάπη για τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Σταύρου. Όπως είπε, αισθάνεται τυχερή που έχει δίπλα της έναν άνθρωπο με τον οποίο ταιριάζουν πραγματικά και έχουν καταφέρει να χτίσουν μια δυνατή σχέση όλα αυτά τα χρόνια.