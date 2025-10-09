Μαριάννα Τουμασάτου: «Υπάρχουν δύο άνθρωποι στον χώρο που αν πουν να δουλέψω μαζί τους θα πω όχι»

Η Μαριάννα Τουμασάτου παίζει φέτος στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Είναι χρόνια στο… κουρμπέτι, άραγε έχει άγχος κάθε φορά που κάνει ένα νέο ξεκίνημα; «Ποτέ δεν είχα άγχος. Είμαι γεννημένη ανήμερα του άγχους, αλλά όχι για αυτά τα θέματα. Έχω αποφασίσει να κάνω αυτή τη δουλειά γιατί είναι κάτι που ευχαριστιέμαι και το αγαπώ.

Δεν με νοιάζει αν είμαι καλή ή όχι. Έχω δικαίωμα να μην είμαι καλή, αλλά και καλή να είμαι σίγουρα θα βρεθούν κάποιοι που δεν θα τους αρέσω. Οπότε γιατί να κάτσω να σκάσω από τη στιγμή που σε κάποιον δεν θα αρέσω. Ας το ευχαριστηθώ λοιπόν εγώ και πάμε παρακάτω», αποκάλυψε σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Λοιπόν.

Επιτυχία σε αριθμούς

«Δεν ασχολούμαι καθόλου με τα ποσοστά τηλεθέασης. Το βιοποριστικό μας έχει να κάνει με την τηλεθέαση, αλλά αυτή αφορά την παραγωγή και το κανάλι. Εμείς πρέπει να απολαύσουμε αυτό που κάναμε, να μετρήσουμε τι κάναμε καλά και τι λάθος ώστε να το διορθώσουμε στην επόμενη δουλειά και να είμαστε λίγο καλύτεροι».

Οι κακές συνεργασίας

«Το θέμα των συντελεστών και μπροστά, αλλά και πίσω από την κάμερα είναι πάρα πολύ βασικό για μένα. Επειδή παίζουμε με συναισθήματα μπορεί να περάσεις πολύ δύσκολα και αυτό να βγαίνει προς τα έξω! Υπάρχουν δύο άνθρωποι στον χώρο που αν μου πουν να δουλέψω μαζί τους θα πω όχι! Αρνούμαι να ζήσω δύσκολα, αν με παίρνει πάντα βιοποριστικά αυτό. Διαφορετικά μπορεί να πω ναι, αλλά να μην το θέλω».