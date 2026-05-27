Μαριάντα Πιερίδη: «Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει... μπορεί και να παντρευόμουν ξανά»

Την Μαριάντα Πιερίδη φιλοξένησε η εκπομπή «The 2night show» η οποία αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και χαρακτήρισε τον εαυτό της «σχεσάκια».

«Είμαι λίγο άτυχη στα προσωπικά μου, κάτι δεν κάνω καλά. Μπορεί να φταίω και εγώ. Έχω πάρα πολλή υπομονή, μέχρι να σκάσω. Αν σκάσω… τελείωσες. Δεν υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια, δυστυχώς. Θα πω χωρίζουμε σε κάποιον όταν θα φτάσω στο δικό μου όριο, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από άλλων ανθρώπων.

Είμαι «σχεσάκιας», όταν είμαι σε σχέση δεν μπορώ να κοιτάξω άλλον άνδρα και δυστυχώς έχω την ίδια απαίτηση και από τον άλλον. Όταν εγώ είμαι κυρία απέναντι σου, θέλω να είσαι και εσύ κύριος απέναντι μου» εξήγησε.

Η τραγουδίστρια τόνισε: «Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει. Μπορεί να είναι και τέσσερις γάμοι. Νομίζω είναι τρεις... μπορεί, δεν θυμάμαι. Δεν είναι δική μου ανάγκη να παντρεύομαι. Δεν είπα σε όλες τις προτάσεις γάμου «ναι». Όταν είσαι σε σχέση τρία χρόνια και στο ζητάει, λες «ναι». Κάπως έτσι έγινε… Μετά κάτι χαλάει. Μπορεί και να παντρευόμουν ξανά, γιατί είμαι του σπιτιού. Μου αρέσει να καθαρίζω, να μαγειρεύω, να τα κάνω όλα μόνη μου».