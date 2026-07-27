Μαριάντα Πιερίδη: «Η επόμενη νύφη στην οικογένεια θα είναι η σύζυγος του γιου μου»

Η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για τους χωρισμούς της με τους πρώην άντρες και πήρε θέση λέγοντας πως εκείνοι είχαν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. «Δεν ξύπνησα μια μέρα και είπα θέλω να χωρίσω, υπήρχε λόγος. Όταν συμβαίνει κάτι, συγχωρείς τη μία φορά, συγχωρείς και τη δεύτερη, όχι όμως και την τρίτη.

Νομίζω ότι όλοι μας, μεγαλώνοντας, μπαίνουμε σε άλλο επίπεδο, αυτή την αίσθηση έχω. Κάθε πέντε χρόνια αλλάζεις πίστα. Για παράδειγμα, γύρω στα 32 μου δεν με καταλάβαινα ούτε εγώ. Πλέον νιώθω ότι έχω ωριμάσει και έχω κατασταλάξει σε ακόμη περισσότερα πράγματα, συγκριτικά με την προηγούμενη πενταετία. Κάνω πιο σωστές επιλογές», είπε στο περιοδικό ΟΚ.

«Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε οριστικά για μένα»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη σχέση που έχει τα τελευταία χρόνια με τον Πάνο Ιωάννου, μια σχέση που σίγουρα δεν θα οδηγήσει στα σκαλιά της εκκλησίας! «Είμαστε καλά και οι δυο σε αυτή τη σχέση. Θέλουμε εξίσου την ηρεμία μας. O Πάνος είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν του αρέσει γενικά να μοιράζομαι πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση μας. Έχω παντρευτεί τρεις φορές. Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε οριστικά για μένα! Η επόμενη νύφη στην οικογένεια θα είναι η σύζυγος του γιου μου».

Πάνω από όλα το παιδί

«Αυτό που έχουμε κοινό με τον πρώην σύζυγό σου και πατέρα του γιου μας (Νέστορας Φωτιάδης) είναι ότι κάνουμε ό,τι θέλει ο Νικόλας. Αν θέλει να πάει διακοπές μαζί μου, έτσι θα γίνει. Αν η επιθυμία του είναι να πάει με τον μπαμπά του, επίσης αυτό θα κάνει. Στον γιο μου έχω πει: θα κάνεις ό,τι θέλεις, αγόρι μου. O Νικόλας μεγάλωσε και αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Συζητάμε, καταλαβαίνει και κρατάει και εκείνος τις ισορροπίες του».