Μαριάντα Πιερίδη: «Κάποια στιγμή υπήρξε χειροδικία - Δεν ξέρω που βρήκα το θάρρος κι έφυγα»

Η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για την κακοποιητική συμπεριφορά που έζησε παλαιότερα και αποκάλυψε πως βρήκε το θάρρος και έφυγε αμέσως θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να περάσει και ένα μήνυμα προς όλες εκείνες τις γυναίκες που περνάνε κάτι αντίστοιχο. «H κακοποιητική συμπεριφορά έχει περάσει σε διάφορες μορφές από τη ζωή μου. Πάντα έβρισκα, σε αυτό νιώθω πολύ τυχερή, τον τρόπο να το αντιμετωπίζω εκείνη τη στιγμή. Νιώθω λίγο αντράκι, πιο πολύ ίσως, δεν είμαι η γυναίκα η λιγόψυχη», είπε στην εκπομπή «Status» και ένα απόσπασμα της συνέντευξής της μεταδόθηκε από το «Happy day».

«Πήρα τη μαμά μου και της είπα φεύγω τώρα»

«Κάποια στιγμή υπήρξε χειροδικία την οποία, βέβαια, την αντιμετώπισα εκείνη τη στιγμή με απίστευτο θάρρος! Δεν ξέρω πώς βρήκα αυτό το θάρρος και τη δύναμη. Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και της είπα φεύγω τώρα, είτε θα έρθω σπίτι, είτε θα ψάξω να βρω να πάω κάπου αλλού, χωρίς να έχω σκεφτεί που θα πάει!»