Μαριάντα Πιερίδη κατά Ηλιάνας Παπαγεωργίου: «Τι φάση με τον ηλικιακό ρατσισμό; Ντροπή»

«Είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα και επειδή θέλουν οι συνάδελφοί μου να σε δουν με μαγιό, θα το δεχτώ κι εγώ αν και εγώ δεν θα το ήθελα. Είναι πολύ ωραία γυναίκα, δεν νομίζω ότι είναι πια στην ηλικία και δεν έχει αυτή τη δίψα να αλλάξει και να μεταμορφωθεί ώστε να γίνει μοντέλο και να κάνει καριέρα». Αυτά τα σχόλια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για την 33χρονη Σοφία από την Κύπρο που συμμετείχε στις οντισιόν του φετινού «GNTM» προκάλεσαν την έκρηξη της Ζενεβιέβ Μαζαρί που είπε πως μια γυναίκα μπορεί να δουλεύει μέσω Ίντερνετ και ταυτόχρονα να δίνει και οδηγίες στα παιδιά της.

Έξαλλη όμως ήταν και η Μαριάντα Πιερίδη που εξερράγη σε βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok και μίλησε για ηλικιακό ρατσισμό. «Λοιπόν, από που να ξεκινήσω: πείτε λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας μια γυναίκα, η οποία είναι 30, 35, άντε 39, η οποία όμως είναι κατασταλαγμένη, γιατί έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και μπορεί να έχει κάνει και τα παιδάκια της, να είναι παντρεμένη, να έχει οικογένεια. Φυσικά και ξέρει τι θέλει, ξέρει να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος. Ειδικά όταν είσαι μάνα, εκείνο είναι το σημείο που σε κάνει να πετάς στα σκουπίδια κάποια πράγματα και να ξέρεις κατά περίπου 90% τι θέλεις και τι δεν θέλεις στη ζωή σου. Αυτό από πού κι ως πού είναι λάθος;

«Μήπως έχουμε κάποιο απωθημένο;»

Αυτό από πού μπορεί να καθορίσει τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις στη ζωή σου; Μπορείς να κάνεις τα πάντα! Πείτε μου ένα επάγγελμα. Θέλει αυτή η γυναίκα να γίνει μοντέλο. Είναι μία κούκλα, είναι πανέμορφη, έχει εκπληκτικό σώμα, που θα το ζήλευαν και 20άρες, έχει εκπληκτικό πρόσωπο, αυτό κι αν θα το ζήλευαν και 20άρες. Τη βλέπουμε όλοι και αντικειμενικά είναι μια κουκλάρα. Ποιος είμαι εγώ, ποια είσαι εσύ που θα της πούμε όχι δεν γίνεται, δεν μπορείς πια, έχεις μεγαλώσει;

Τι φάση με τον ηλικιακό ρατσισμό; Γιατί σε αυτό το πανέμορφο πλάσμα πρέπει να δείξουμε όλη μας την κακία; Ότι τι, μήπως έχουμε κάποιο απωθημένο; Και γιατί πρέπει να το βγάλεις πάνω σε αυτή τη γυναίκα; Σοβαρά τώρα; Και το έβλεπε και το παιδί μου αυτό το επεισόδιο; Θα το διαιωνίσουμε το εργάκι; Ντροπή».