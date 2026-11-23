Ένα τραγούδι από τον παραγωγό της στην Αγγλία ήταν η αφορμή για να μπει η Μαριάντα Πιερίδη στη διαδικασία του Sing for Greece. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, την Κυριακή 22/11 και μίλησε για την απόφασή της να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής μέσα από τον εθνικό τελικό.

Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν όταν ο παραγωγός της από την Αγγλία τής παρουσίασε ένα τραγούδι. Η πρώτη της αντίδραση ήταν αυθόρμητη, καθώς ακούγοντάς το σκέφτηκε αμέσως ότι θα μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή για να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στη Eurovision.

«Νιώθω υπέροχα. Νιώθω λίγο άγχος αλλά νιώθω πολύ σίγουρη για το συγκεκριμένο τραγούδι», είπε η Μαριάντα Πιερίδη. Για τη συζήτηση που είχε με τον δημιουργό του, ανέφερε: «Η ιδέα ήρθε όταν γνωριστήκαμε με τον παραγωγό μου και δημιουργό του τραγουδιού και όταν άκουσα το τραγούδι ένιωσα ότι -κι αυτό του είπα κιόλας- αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να εκπροσωπήσει τη χώρα μου, γιατί εκείνος είναι από την Αγγλία. Είναι εκπληκτικό.

Αυτό ένιωσα να του πω εκείνη τη στιγμή. Οπότε δηλώσαμε συμμετοχή». Όταν ρωτήθηκε αν οι στίχοι είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά, απάντησε «Θα δείτε. Μπορώ να σας αποκαλύψω μόνο ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι και όλοι θα θέλαμε ένα τέτοιο τραγούδι να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Νιώθω ότι όλα θα είναι τέλεια. Δεν ξέρω. Νιώθω πάρα πολύ θετική ενέργεια. Ελπίζω πραγματικά ο κόσμος να διαλέξει το καλύτερο», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.