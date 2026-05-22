Μαριέττα Χρουσαλά: «Προσπαθώ να μεγαλώσω σωστούς ανθρώπους, είμαι αυστηρή μαμά, βάζω όρια»

«Μεγαλώνοντας είμαι πιο ήρεμη. Γνωρίζω καλύτερα τι θέλω. Η οικογένειά μου με έχει βοηθήσει να πατάω πιο γερά στα πόδια μου», λέει η Μαριέττα Χρουσαλά στο περιοδικό ΟΚ. «Πέρασαν δεκαπέντε χρόνια που ξεκίνησα το εγχείρημα με τα χειροποίητα δερμάτινα γυναικεία σανδάλια, δεν περίμενα ότι θα είχε τόσο καλή εξέλιξη. Έχω το πελατολόγιό μου, κάνω εξαγωγές και πηγαίνω σε εκθέσεις του εξωτερικού. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έγιναν όλα μαζί, καθώς ήρθαν και τα τρία παιδιά μας».

«Δεν θέλω να είμαι συνέχεια της απαγόρευσης»

Η πάλαι ποτέ παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Λέων Πατίτσας, έχουν αποκτήσει τη Μάργκω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο. «Η ζωή με τρία παιδιά είναι τέλεια και μοναδική. Δεν μπορώ να συγκρίνω με τίποτα το συναίσθημά μου όταν τα κοιμίζω το βράδυ και συζητάω μαζί τους πώς πέρασαν τη μέρα.

Προσπαθώ να μεγαλώσω σωστούς ανθρώπους. Γενικά, είμαι αυστηρή μαμά. Βάζω όρια, απλά δεν θέλω να είμαι συνέχεια της απαγόρευσης. Για να κερδίσεις τον πόλεμο, θα χάσεις και μερικές μάχες. Κάτι θα αποδεχτείς για να κερδίσεις κάτι άλλο».