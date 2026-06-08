Μαριλένα Σούκουλη μετά την ανάληψη καθηκόντων στο ΥΠΕΝ: «Ύψιστη τιμή η εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού»

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Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαριλένα Σούκουλη σχολίασε την ανάληψη των καθηκόντων της ως υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που ανακοινώθηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου.

Η κ. Σούκουλη αναλαμβάνει τη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την εμπιστοσύνη που της έδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ύψιστη τιμή η απόφαση του πρωθυπουργού»

Στο μήνυμά της, η νέα υφυπουργός χαρακτήρισε «ύψιστη τιμή» την απόφαση του πρωθυπουργού να της αναθέσει τα νέα της καθήκοντα.

«Η απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να μου αναθέσει μια σημαντική θέση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί ύψιστη τιμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι θα εργαστεί «με ταπεινότητα και αφοσίωση» για την επίτευξη των στόχων του υπουργείου.

Η αναφορά στον Νίκο Ταγαρά

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον εκλιπόντα Νίκο Ταγαρά, τον οποίο χαρακτήρισε «άξιο και ευπατρίδη πολιτικό από την Κορινθία».

Όπως σημείωσε, στόχος της είναι να φανεί αντάξια του έργου και του οράματός του για έναν σύγχρονο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό προς όφελος των πολιτών.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η κ. Σούκουλη ευχαρίστησε τους πολίτες της Κορινθίας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους.

«Τους νιώθω δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη αποστολή και αυτό με γεμίζει αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε», ανέφερε.