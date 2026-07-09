Τρία χρόνια μετά το τέλος του γάμου της με τον Δημοσθένη Πέππα, η Μαρίνα Ασλάνογλου μιλά με ειλικρίνεια για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της. Η ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello!, εξηγεί πώς βίωσε το διαζύγιο, αλλά και πώς προσπάθησε να προστατεύσει τον γιο τους από τις αλλαγές που έφερε ο χωρισμός.

«Το παιδί έπρεπε να νιώσει ότι παραμένουμε οικογένεια»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου παραδέχεται πως το διαζύγιο ήταν μια μεγάλη ανατροπή, όχι μόνο για την ίδια αλλά και για το παιδί τους, το οποίο μέχρι τότε είχε συνηθίσει να βλέπει τους γονείς του μαζί.

Όπως εξηγεί, το σημαντικότερο ήταν να διατηρηθούν οι ισορροπίες και να γίνει ξεκάθαρο στον γιο της πως, παρότι το ζευγάρι χώρισε, οι γονείς του θα παραμείνουν για πάντα η οικογένειά του.

Η ίδια σημειώνει ότι, έπειτα από τρία χρόνια, αισθάνεται πως έχει αφήσει πίσω της εκείνη τη δύσκολη περίοδο και πλέον βρίσκεται σε μια πιο ήρεμη φάση της ζωής της.

«Η αγκαλιά του γιου μου είναι η μεγαλύτερη γαλήνη»

Η ηθοποιός αναφέρεται με ιδιαίτερη τρυφερότητα στον 8χρονο Κωνσταντίνο, αποκαλύπτοντας πως στόχος της είναι να μεγαλώσει ως ένας ευτυχισμένος και σωστός άνθρωπος, που θα σέβεται τους άλλους και ιδιαίτερα τις γυναίκες.

Όπως λέει, προσπαθεί να του δείξει ότι όλα τα συναισθήματα έχουν θέση στη ζωή και ότι δεν πρέπει να φοβάται να εκφράζει όσα νιώθει, είτε πρόκειται για χαρά είτε για θυμό ή στενοχώρια.

Παράλληλα, παραδέχεται ότι η μητρότητα άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό της, καθώς ο γιος της έγινε το κέντρο της καθημερινότητάς της και την απομάκρυνε από τον εγωκεντρισμό που, όπως χαρακτηριστικά λέει, συχνά συνοδεύει το επάγγελμα του ηθοποιού.

Κλείνοντας, η Μαρίνα Ασλάνογλου αποκαλύπτει πως η μεγαλύτερη αίσθηση γαλήνης έρχεται μέσα από τις πιο απλές στιγμές, όταν ο γιος της την αγκαλιάζει και της λέει «μαμά, σ' αγαπώ», μια φράση που, όπως τονίζει, έχει ανεκτίμητη αξία για εκείνη.