Μαρίνα Ναυπλίου: Άναψαν τα πρώτα φώτα – Πότε αναμένονται τα πρώτα σκάφη

Η Μαρίνα Ναυπλίου φωτίστηκε για πρώτη φορά το βράδυ της Κυριακής, καθώς οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και η πρώτη φάση του έργου πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της.

Τα πρώτα φώτα άναψαν στην κεντρική είσοδο της νέας Μαρίνας Ναυπλίου, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από τη μορφή που θα έχει ο χώρος όταν αρχίσει να υποδέχεται σκάφη και επισκέπτες.

Εργοταξιακές περιφράξεις έχουν αφαιρεθεί από αρκετά σημεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί ή ότι ο χώρος έχει παραδοθεί προς χρήση. Τα συνεργεία εξακολουθούν να εργάζονται στη χερσαία ζώνη και στις εγκαταστάσεις της μαρίνας.

Διαβάστε περισσότερα για την σημερινή εικόνα του έργου που πλέον έχει περάσει σε μια πιο ορατή φάση. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η μαρίνα να μπορέσει να δεχθεί τα πρώτα σκάφη μέσα στον Αύγουστο.