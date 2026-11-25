Για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Όζκα μίλησε η Μαρίνα Σταυράκη, την απόσταση αλλά και τις διαφορετικές νοοτροπίες αποτελούν σημαντικές δυσκολίες στη σχέση τους.

Η ίδια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με τη Ζήνα Κουτσελίνη, στο Star το πρωί της Τετάρτης 25/11 και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για χωρισμό της από τον Τούρκο σύτροφό της αποκαλύπτοντας πως αυτή την περίοδο η ερωτική της ζωή βρίσκεται… σε «παύση».

Όπως εξήγησε, αυτή την περίοδο έχει επιλέξει να επικεντρωθεί στην επαγγελματική της πορεία, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την προσωπική της ζωή. «Δεν έχω κάνει restart στα ερωτικά μου. Είμαι σε παύση. Ο Μπουλέντ είναι στην Τουρκία. Είμαι ερωτευμένη με τη ζωή, το επάγγελμά μου. Δεν βάζουμε ταμπέλες σε όλα. Υπάρχει απόσταση, υπάρχει διαφορετική νοοτροπία. Η ζωή μπορεί να σε φέρνει με κάποιους ανθρώπους κοντά, αλλά εκ των πραγμάτων υπάρχουν και πολλά άλλα αντικειμενικά εμπόδια». είπε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Σταυράκη.