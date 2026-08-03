Μαρίνα Σταυράκη: ερωτευμένοι στην Μύκονο με τον Τούρκο σύντροφό της (φωτογραφίες)

Την Μύκονο επέλεξαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Μαρίνα Σταυράκη και ο σύντροφός της Bulent Ozkan Tunca. Το ερωτευμένο ζευγάρι απολάμβανει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στο νησί των Ανέμων, μακρία από τη βουή της πόλης. Το ζευγάρι εθεάθη σε βραδνή έξοδο στα γραφικά σοκάκια του νησίου, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει στη βόλτα τους, αλλά και κατά τη διάρκεια που διασκέδαζαν σε γνωστό μαγαζί της Μυκόνου.

Η Μαρίνα Σταυράκη εντυπωσίασε με την ιδιαίτερη εμφάνιση, της καταφέρνοντας να τραβήξει για άλη μια φορά τα βλέμματα πάνω της. Στο πλευρό της πάντα ο σύντροφος της Bulent Ozkan Tunca, με τους δυο τους να κρατούν χαμηλούς τόνους και απολαμβάνουν την νυχτερινή ζωή του νησιού.