Μια φορά σε αυτή τη ζωή γίνεσαι 50 χρόνων και η Μαρίνα Βερνίκου τα έκλεισε και το γιόρτασε με την καρδιά της. «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, νιώθω ευγνωμοσύνη για τη ζωή που μου έχει χαρίσει ο Θεός. Για τα υπέροχα παιδικά μου χρόνια με τα ξαδέρφια μου, για τους γονείς μου, τους καλύτερους γονείς του κόσμου, για τους φίλους μου, τους ανθρώπους που συνάντησα, τα μέρη που ταξίδεψα, τις εμπειρίες που με γέμισαν και με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα.

Και για τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκα ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και αποκτήσαμε μαζί τα τρία υπέροχα παιδιά μας. Αν όμως γυρίσω πίσω και σκεφτώ ποια ήταν τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου, η απάντηση είναι μία: τα χρόνια που μεγάλωνα τα παιδιά μου. Από όλα όσα έχω κάνει, από όλα όσα έχω ζήσει και καταφέρει, τίποτα δεν συγκρίνεται με το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Τα τρία μου παιδιά.

Αυτά είναι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα, η μεγαλύτερή μου περηφάνια και η πιο αληθινή μορφή αγάπης που έχω γνωρίσει. Και αν κάτι εύχομαι σήμερα, είναι υγεία για όλους μας. Γιατί τελικά, αυτό είναι το πολυτιμότερο δώρο της ζωής», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας μια σειρά από φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα.

πηγή Instagram

Από το μεγάλο πάρτι που έδωσε η Βερνίκου στο σπίτι της δεν έλειψαν ο σύζυγός της, Μίλτος Καμπουρίδης, και τα τρία τους παιδιά. Το «παρών» όμως έδωσαν μεταξύ άλλων και οι Μαριάννα Λάτση, Βίκυ Καγιά, Χριστίνα Πολίτη και ο Χρύσανθος Πανάς.