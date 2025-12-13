Μαρινάκης: Απευθύνουμε νέα έκκληση στους αγρότες για διάλογο

Νέα έκκληση για διάλογο απηύθυνε στους αγρότες ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.



Παρεμβαίνοντας από βήματος Ολομέλειας, όπου συζητείται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026, λίγη μόλις ώρα μετά το «όχι» των αγροτών στην πρωθυπουργική πρόσκληση για συνάντηση τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Παύλος Μαρινάκης διαμήνυσε πως η κυβέρνηση επιμένει στο δίπτυχο «ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους», αφήνοντας ταυτοχρόνως αιχμές περί προσχηματικού διαλόγου.



«Όταν προβάλλεις αιτήματα, χωρίς να θες να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός. Επαναλαμβάνω την έκκληση στους αγρότες για διάλογο. Ναι στο διάλογο, χωρίς τη ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν χημειοθεραπεία, που θέλουν να πάνε στο παιδί τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους. Όχι στη δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, παραδεχόμενος πως ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη και πως ιδίως οι κτηνοτρόφοι έχουν κάθε δίκιο που ζητάνε περισσότερα, τονίζοντας ωστόσο πως «η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».